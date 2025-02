Con la expectativa de un impacto a mediano y largo plazo, señaló que su administración buscará implantar un currículo de “manejo de emociones” en las escuelas públicas, a fin de que próximas generaciones salgan “a la calle con herramientas para no tener que llegar al uso de violencia; esa es una herramienta”.

Esto último fue una propuesta que González Colón hizo en su campaña política, pero aún no ha detallado cuándo y cómo comenzaría a implantarse.

“Estamos hablando de garantizarle a la gente que pueda disfrutar y tener calidad de vida, donde se le respeten sus derechos, donde no se infrinja su salud física, corporal, emocional y donde pueda aspirar al máximo de las oportunidades donde vive”, indicó, tras un evento oficial.

Evalúan futuro programas para inmigrantes

De otra parte, la gobernadora informó que aún evalúan la magnitud del impacto que tendrán las órdenes ejecutivas de Donald Trump respecto a los programas que ofrecen servicios o recursos a personas inmigrantes con estatus no regularizado.

“Lo que está pasando con las órdenes ejecutivas presidenciales sí tiene un impacto. De hecho, se acaban de bajar memorandos internos en las agencias. Por ejemplo, en el Departamento de la Vivienda federal, (se ordenó que) si hay ‘grants’ o fondos que incidan en algunas de estas áreas con servicios a personas que no estén legalmente en la jurisdicción, se eliminen” , informó.

“Esa evaluación se sigue haciendo porque no queremos ser irresponsables de pasar por alto, quizás, un programa que está atendiendo a determinada población. Eso será parte de lo que discutiremos con las agencias federales, porque no vamos a poner en riesgo perder la totalidad de los fondos federales en una agencia con servicios que se pudieran estar dando. Eso incluye no solamente de la comunidad inmigrantes, eso habla también de servicios a categorizaciones por cuestión de género”, añadió.