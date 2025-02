Horas antes de la reunión del jueves del ente rector, la mandataria se había distanciado de la selección de un presidente o presidenta interina para la UPR, y aseguró que ella no había intervenido en el proceso. “Yo no he llamado a nadie de la Junta de la UPR, no he tenido ninguna comunicación con ninguno de los recintos”, expresó entonces.