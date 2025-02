Líderes de la comunidad universitaria repudiaron este viernes la intervención de la gobernadora Jenniffer González en la selección de Miguel Muñoz como presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), describiendo la acción de la mandataria como “tiránica y antidemocrática”.

“Para mí, está claro que hay una violación ética completamente al proceso. Aparte de todas las irregularidades del proceso, intervenir de la forma que (González) intervino para que un candidato en particular, que se alinea con su ideología de destruir la Universidad, pudiera ganar, me parece preocupante. Y me parece preocupante que el país normalice esta actitud tiránica y antidemocrática”, expresó Astrid Lugo, presidenta del Consejo de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.

En conferencia de prensa sobre otro tema, González admitió este viernes que anoche, en plena selección de la presidencia interina de la UPR y luego de tres empates, pidió al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, llamar al presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Ricardo Dalmau, para que se realizara una cuarta votación, que terminó con la designación de Muñoz, quien ya presidió el sistema entre 2011 y 2013.

PUBLICIDAD

“Es indignante, es un descaro y es una violación a los procesos democráticos de la Universidad”, abundó Lugo vía telefónica con El Nuevo Día.

Por su parte, Carlos De León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), opinó que “la verdad es que la autonomía universitaria es violada por administración tras administración, esto no es nada nuevo, lo que es nuevo es que lo admita, y ciertamente que lo admita me levanta mayor suspicacia todavía”.

“Nosotros lo que le pedimos a la gobernadora es que haga su trabajo, y el trabajo de ella no es intervenir directamente en la UPR, sino, como he dicho anteriormente, viabilizar que se apruebe el proyecto de reforma universitaria y viabilizar que se devuelva el presupuesto (recortado a la institución)”, planteó De León.

Tanto De León como Lugo señalaron que la comunidad universitaria evalúa cómo responder a la intervención de González. Una de las propuestas que está sobre la mesa es impugnar la selección de Muñoz.

Ayer, jueves, la gobernadora se distanció de la selección de un presidente o presidenta interina para la UPR, en el marco de la renuncia de Luis Ferrao Delgado, y aseguró que ella no había intervenido en el proceso. “Yo no he llamado a nadie de la Junta de la UPR, no he tenido ninguna comunicación con ninguno de los recintos”, indicó.

Más temprano, los líderes sindicales entrevistados por El Nuevo Día identificaron a Ángel Cintrón –quien fue director político de la campaña de González– como la persona que “estuvo llamando a nombre de La Fortaleza”, sugiriendo los nombres de Muñoz y de Walter Alomar, expresidente de la Junta de Gobierno. La gobernadora negó la intervención de Cintrón, pero tanto De León como Lugo afirmaron que no le creen a González.

PUBLICIDAD

“Creo que ahora está tratando de tirarle la toalla a Ángel Cintrón, porque Ángel Cintrón tuvo contratos bajo la administración de Miguel Muñoz cuando este fue presidente, así que me imagino que ahora está tirándole la toalla para que el hombre no tenga conflictos aparentes al contratar nuevamente con la Universidad”, opinó De León.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Cintrón, pero obtuvo respuesta de inmediato.

“Lo ocurrido durante la noche de ayer (jueves) en la Junta de Gobierno es realmente una tragedia universitaria. La comunidad se expresó en el día de ayer en un rotundo ‘no’ a la candidatura del expresidente de la Universidad, el doctor Miguel Muñoz. El doctor le costó millones de dólares en investigaciones a la Universidad en su gestión cuando fue presidente, le costó miles de dólares a la Universidad cuando cayó en un esquema fraudulento, porque él entendía que lo estaban llamando de Fortaleza y, por eso, emitió cinco cheques que le costaron a la Universidad $150,000. Todos sabemos que no viene a atender los asuntos universitarios, sino que viene a atender los asuntos político partidistas del gobierno de turno”, señaló De León.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, también levantó bandera sobre cómo se llevó el proceso de selección del presidente interino.

“El proceso para elegir a Miguel Muñoz, lo vemos como una falta de respeto. Fueron debates tras bastidores, cuando se suponía que las cámaras estuvieran prendidas, cambios en enlaces. Hubo una cuarta votación que, entendemos, es dudosa reglamentariamente, porque fueron tres votaciones en empate, se pide un receso de 10 minutos que tardó más de una hora, con cámaras apagadas, y esa discusión para el desempate no fue pública. Sabemos que, en esa conversación, se tuvieron que haber doblado brazos, de seguro se prometieron cosas y todo esto crea una enorme desconfianza e indignación de parte de la comunidad universitaria”, señaló.

PUBLICIDAD

El vídeo de la cuarta ronda de votación se subió a la web unos 20 minutos después de culminada la reunión del cuerpo rector.

Rodríguez agregó que Muñoz –quien es catedrático del Departamento de Ciencias Agroambientales en el Recinto Universitario de Mayagüez– tiene una “trayectoria” de corrupción.

Al igual que De León, afirmó que los nombres de Muñoz y Alomar llegaron desde La Fortaleza.

1 / 12 | Manifestantes exigen que se proteja la Universidad de Puerto Rico. Desde estudiantes, empleados docentes, empleados no docentes y ciudadanos privados hasta políticos, varias decenas de manifestantes se congregaron frente a los portones del Recinto de Río Piedras de la UPR para expresar su rechazo a las acciones recientes del presidente de la institución, Luis Ferrao Delgado. - Xavier J. Araújo Berríos

“Estamos seguros, no es que pensamos, porque sé que la gobernadora trató de distanciarse un poco de este proceso, pero sabemos que los nombres de Miguel Muñoz y Walter Alomar no estaban siendo considerados hasta el miércoles, cuando de Fortaleza, a través de la boquita de Ángel Cintrón, llegaron estos dos nombres”, argumentó la presidenta de la APPU.

Mientras, Lugo lamentó que la Junta de Gobierno de la UPR ignorara “nuevamente” los reclamos de la comunidad estudiantil, que expresó su respaldo contundente a la designación de la doctora Mayra Charriez Cordero, actual vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, como presidenta interina.

“Nuevamente, es una forma en que la Administración Central, en este caso los miembros de la Junta de Gobierno, vuelven a ignorar a la comunidad universitaria y demuestran que no tienen los intereses del estudiantado en mente, sino que se alinean a unos esfuerzos por politiquear nuevamente con la Universidad de Puerto Rico”, esbozó.

Añadió que diferentes sectores han comenzado a organizarse en defensa del primer centro docente del país. Entre las actividades en agenda, mencionó un paro de 24 horas decretado en el Recinto de Río Piedras, el 19 de febrero.

PUBLICIDAD