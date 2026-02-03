Jenniffer González convierte en ley resolución que da alivio contributivo

Aun sin la certeza de si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la avalará, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley este martes la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que viabiliza un cheque de alivio contributivo para entre 600,000 y 700,000 ciudadanos en este ciclo.

González firmó el estatuto en una conferencia de prensa, en el Salón de los Espejos de La Fortaleza.

Precisó que el beneficio “se hará en un cheque aparte”, y será mediante depósito directo en la misma cuenta que el contribuyente haya registrado en el Departamento de Hacienda.

La ahora ley requiere el uso de $554 millones del Fondo General que, según una certificación del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, el gobierno tiene en reservas, ascendentes a $813.7 millones.

La semana pasada, la JSF no favoreció el Proyecto de la Cámara (PC) 1014, una medida de administración que González describe como una reforma contributiva, pero que, según el ente fiscal, es un ajuste parcial centrado principalmente en los contribuyentes de ingresos medios. La discusión del PC 1014 continúa en la Legislatura y, de aprobarse, sus efectos se verían durante el ciclo contributivo del próximo año.

De momento, la JSF no se ha expresado sobre el alivio contributivo que González convirtió en ley.

Previo a la firma de la resolución, la gobernadora insistió, en otra conferencia de prensa, en que “no puede ser que aquí busquemos los intereses de todo el mundo menos los de la gente”.

“Y yo tengo bien claro, yo no me debo a la Junta, yo me debo al pueblo”, aseveró, entonces.

La resolución fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes. En el Senado, obtuvo el voto en contra del independiente Eliezer Molina.

