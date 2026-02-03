Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jenniffer González convierte en ley resolución que da alivio contributivo

Pese a que no ha habido un pronunciamiento oficial de la Junta de Supervisión Fiscal que previamente no avaló su propuesta reforma contibutiva

3 de febrero de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aun sin la certeza de si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la avalará, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley este martes la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que viabiliza un cheque de alivio contributivo para entre 600,000 y 700,000 ciudadanos en este ciclo.

RELACIONADAS

González firmó el estatuto en una conferencia de prensa, en el Salón de los Espejos de La Fortaleza.

Precisó que el beneficio “se hará en un cheque aparte”, y será mediante depósito directo en la misma cuenta que el contribuyente haya registrado en el Departamento de Hacienda.

La ahora ley requiere el uso de $554 millones del Fondo General que, según una certificación del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, el gobierno tiene en reservas, ascendentes a $813.7 millones.

La semana pasada, la JSF no favoreció el Proyecto de la Cámara (PC) 1014, una medida de administración que González describe como una reforma contributiva, pero que, según el ente fiscal, es un ajuste parcial centrado principalmente en los contribuyentes de ingresos medios. La discusión del PC 1014 continúa en la Legislatura y, de aprobarse, sus efectos se verían durante el ciclo contributivo del próximo año.

De momento, la JSF no se ha expresado sobre el alivio contributivo que González convirtió en ley.

Previo a la firma de la resolución, la gobernadora insistió, en otra conferencia de prensa, en que “no puede ser que aquí busquemos los intereses de todo el mundo menos los de la gente”.

“Y yo tengo bien claro, yo no me debo a la Junta, yo me debo al pueblo”, aseveró, entonces.

La resolución fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes. En el Senado, obtuvo el voto en contra del independiente Eliezer Molina.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Jenniffer GonzálezJunta de Supervisión FiscalReforma contributiva
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: