Jenniffer González designa sus secretarios de Gobernación, Educación, Salud, Vivienda y Seguridad Pública

“Hay una relación de mucha confianza, de mutuo respeto entre ambos, de juicio y de capacidades, y yo creo que eso es lo que buscó la gobernadora y me siento sumamente halagado porque la gobernadora me haya pedido asumir ese rol. Yo no concurro con la premisa. Esto no es inmiscuir la política en el gobierno”, afirmó.