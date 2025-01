Ante las expresiones del presidente venezolano, Nicolás Maduro , que sugirió que “liberará” el territorio de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González indicó este lunes que no tomará el asunto “de manera ligera” y dará conocimiento a las autoridades federales.

“Yo creo que esto es parte de su campaña. Obviamente, yo no lo voy a tomar de manera ligera. No es la primera vez que él habla de esto, pero es la primera vez que habla de un ejército que va a invadir a Puerto Rico así que yo tomaré acción con las autoridades federales. Recuerden hay una orden de captura contra este narcodictador así que no es de extrañarme. Es un fugitivo del gobierno federal”, afirmó la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día mientras llegaba a la ceremonia en la que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, juramentó a un segundo cuatrienio.