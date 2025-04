Jenniffer González insiste en su reforma contributiva pese a advertencias de la Junta Fiscal

“El impacto fiscal y presupuestario de estos nueve proyectos de ley no ha sido evaluado en su totalidad, ni se ha publicado ningún análisis por parte del Ejecutivo ni la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa”, reza la misiva de Mujica, de cuatro páginas. “Estos proyectos de ley no pueden promulgarse sin comprender plenamente las consecuencias para las finanzas de Puerto Rico a corto y largo plazo. Hacerlo demostraría una continua falta de responsabilidad fiscal y una violación tanto del espíritu como del mandato de la ley Promesa ” , agrega.

“El secretario de Hacienda (Ángel Pantoja) sometió cuánto es el costo de cada una de estas iniciativas, al igual que (la) Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal). Decir que no hay (análisis fiscal) no es correcto; no solamente se toma en consideración, sino que algunas de estas medidas van a generar (ingresos). Por ejemplo, el (proyecto) del pago del 4% de los que vienen por la Ley 60 genera ingresos”, sostuvo González.