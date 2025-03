A partir de las enmiendas –que aún esperan por el aval definitivo del NEPR y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– “yo te voy a pagar los $110 millones, pero, en vez de que sea anual, solo en el primer año, pero no te voy a pagar nada el año que viene ni el próximo. Por lo tanto, me ahorro con esta renegociación $890 millones, porque no voy a tener que estar pagando entre $30 millones y $40 millones (al año), porque no hay un tope”, dijo la primera ejecutiva.