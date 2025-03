Tras afirmar que se trata de un cambio en política pública, la gobernadora Jenniffer González reveló este miércoles que redistribuirá miles de dólares en fondos federales que recibió la isla para proyectos de reconstrucción que siguen pendientes, en busca de evitar que haya obras que se queden a mitad por los aumentos en costos de materiales o que le exijan la devolución del dinero por incumplir con las fechas límites.

La mandataria indicó que ya evaluó proyectos para los que no se tendría la totalidad del presupuesto en los departamentos de Educación, de la Vivienda y el de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como en la Autoridad de Carreteras y Transportación.

“Lo primero que hice fue reunirme en el Departamento de la Vivienda para reevaluar todos los proyectos que están allí, porque yo no quiero que empecemos un proyecto y nos quedemos sin fondos a mitad de proyecto y se quedan las obras inconclusas”, manifestó González a la prensa, tras anunciar un proyecto para incluir intérpretes de lenguaje de señas en conciertos del Coliseo de Puerto Rico.

“Esta semana pasada, tuve reunión nuevamente con el secretario de Transportación de Obras Públicas (Edwin González) y la secretaria de la Vivienda (Ciary Pérez Peña) haciendo la lista de todos los proyectos que se quedarían a base del costo de inflación, saldrían de presupuesto”, continuó.

Mencionó, a modo de ejemplo, la carretera PR-10, cuya extensión entre Adjuntas y Arecibo ordenó detener y mantiene bajo evaluación “para ver si podemos hacer algunos tramos en lugar del proyecto completo, porque se dispararon los costos”.

La mandataria hizo las expresiones luego que se le preguntó por el impacto en la isla de la política del presidente Donald Trump, que aumentó los aranceles en las importaciones de acero y aluminio. Calificó el asunto como uno “bien volátil”, en el que el mandatario estadounidense “busca negociaciones”, y reconoció que puede tener efecto en Puerto Rico.

Acto seguido, se le cuestionó por un pedido que supuestamente hizo su antecesor, Pedro Pierluisi, a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para elevar la asignación otorgada a los proyectos debido a la inflación.

“No hay ninguna asignación de fondos federales adicionales. No hubo un ajuste por inflación”, subrayó.

González puntualizó que el alza en costos “es variante” y depende de cada proyecto. “Hay proyectos en los que el costo de inflación no fue excesivo como en otros, y la razón para eso es el tiempo en el que se diseñaron, el tipo de proyecto, de construcción, el tipo de material a utilizarse, así que no hay un por ciento específico across the board (en todos los ámbitos) a toda la isla por proyectos. Es por proyecto, por fecha”, explicó.

Ante ese panorama, recalcó que ya comenzó una reasignación de los fondos, pero no reveló qué criterios está tomando en consideración.

“Vamos a reasignar algunos de estos fondos porque tenemos aquí otro caveat (limitación o salvedad), otro requisito, y es que la mayoría de estos fondos tienen que desembolsarse, por lo menos la mitad de estos fondos, antes del 2028, otros el 2026 y otros en el 2027, así que no me voy a dar el lujo de tener proyectos amarrados ahí que todavía no tengan permisos federales y, al final del camino, tengamos que devolver dinero", aseveró.

“Prefiero reasignar esos fondos en otros proyectos que, posiblemente, no tenían la capacidad completa. Y eso se está haciendo actualmente. Vamos a hacer la discusión pública de cada uno de esos proyectos para que el pueblo de Puerto Rico sepa de dónde reasignamos y a dónde vamos”, agregó González.

La gobernadora recordó que Pierluisi anunció, el año pasado, que reconstruiría unas 40 escuelas públicas afectadas por el huracán María, y advirtió que “no se van a poder hacer”. Mencionó que, en cambio, su gobierno dará paso a 10 o 12 escuelas nuevas y que “el resto del dinero se utilice para poner la totalidad de las escuelas en Puerto Rico en condiciones”.

“¿Porque de qué me vale tener una escuela state of the art (moderna) en un solo pueblo y el resto de las escuelas en Puerto Rico no estén en condiciones? Yo prefiero que todas las escuelas estén en condiciones y construir algunas nuevas, que casi siempre van a ser vocacionales“, enfatizó.

Tras los huracanes Irma y María, Puerto Rico recibió decenas de miles de dólares en fondos federales de diversas partidas, no solo de FEMA, sino también de otros programas que, en su mayoría, maneja el Departamento de la Vivienda.

La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), responsable de recibir los fondos federales para la reconstrucción y distribuirlos, solicitó a FEMA, durante la pasada administración, varias extensiones de tiempo, al acercarse la fecha límite para el uso de los recursos.

Impacto en Educación

La nueva normativa de González se produce en momentos en que la administración de Trump aplica drásticos recortes en los gastos del gobierno federal. Como parte de esa iniciativa, el Departamento de Educación de Estados Unidos ya ha confirmado que comenzó el proceso para despedir a la mitad de sus cerca de 4,000 empleados. De hecho, el presidente estadounidense aboga en el Congreso por una ley que elimine esa oficina federal.

Sobre ese tema, la gobernadora estimó que el Departamento de Educación de Puerto Rico no recibirá recortes en fondos federales. Pero destacó que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, evalúa si la agencia tiene algún empleado pagado por la agencia federal.