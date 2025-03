“Esa exención de eliminar esa evaluación de HUD nos va a ayudar grandemente porque, no solo nos acorta los costos administrativos, sino también el tiempo en que estas evaluaciones ambientales puedan salir”, afirmó la secretaria.

Sin embargo, no precisó si se eliminan o pasarían a los gobiernos municipales los contratos que mantiene Vivienda bajo el programa CDBG, con millones de dólares en fondos federales asignados a empresas privadas para ayudar con la administración.

Tampoco detalló qué pasaría con los restantes 51 municipios que no podrían optar por ese proceso.

“Son cosas que no tienen ningún impacto ambiental. En este caso en particular, lo único que nos dijeron es que tenemos que proveerle cuáles serían los usos futuros que se le pueden dar a esos terrenos”, dijo la secretaria, quien enfatizó que esos terrenos no pueden ser usados nuevamente para ubicar viviendas.