Departamento de la Vivienda se compromete a entregar 350 títulos de propiedad en dos meses

“¿Cuál es el problema cuando tú no tienes un título de propiedad? No cualificas para FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), no cualificas para préstamos, no cualificas para arreglar tu propiedad cuando tienes un desastre y te impone la incertidumbre de, incluso, hasta ser removido de tu propiedad. Así tenemos mucha gente en Puerto Rico”, dijo la primera ejecutiva, al asegurar que, “cuando una familia tiene que vivir con esa incertidumbre, trastoca todo”.