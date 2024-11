Jenniffer González sobre directora del Instituto de Ciencias Forenses: “Me encantaría que se quedara”

“Te pudiera adelantar que si la doctora María Conte estuviera de acuerdo, me encantaría que se quedara al mando de Ciencias Forenses, pero no he tenido la oportunidad de hablar con ningún jefe de agencia, ni de entrevistar nuevos ni a los incumbentes. Yo acabo de ganar y siempre dije en la elección que había que ganar primero”, expresó durante una conferencia de prensa en la que anunció la composición del liderato legislativo para este próximo cuatrienio.