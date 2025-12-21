Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González y Juan Oscar Morales se reúnen en medio de controversia sobre escoltas

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza confirmó el encuentro de este fin de semana, aunque rehusó ofrecer detalles

21 de diciembre de 2025 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The four former governors who currently have bodyguards cannot be removed as the Supreme Court ruled that they are "a constitutionally guaranteed vested benefit." (GFR Media)
El mismo día, la gobernadora Jenniffer González y el senador Juan Oscar Morales presentaron proyectos de ley para eliminar escoltas, pero con alcances distintos.
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Ante los encontronazos públicos que han protagonizado por la legislación para prohibir las escoltas y el retiro de empleados en destaque, la gobernadora Jenniffer González y el senador novoprogresista Juan Oscar Morales se reunieron este fin de semana, pero el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó dar detalles este domingo sobre ese encuentro.

“Esa reunión se llevó a cabo. Los detalles no los tengo, pero fue una reunión, y creo que ustedes podrán comprender, una reunión entre el senador y la gobernadora, y eso es algo que ellos tuvieron y no tengo más detalles. Pero sí sé que se llevó a cabo. Fue este fin de semana”, confirmó el funcionario a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Morales y González mantienen una controversia pública desde que la mandataria vetó el Proyecto del Senado (PS) 752, de la autoría del senador de mayoría, para eliminar el privilegio de escoltas a los exgobernadores.

Tras rechazar la medida, la primera ejecutiva sometió su propia legislación para limitar el alcance de la prohibición solo a exmandatarios que hayan resultado convictos en la esfera estatal o federal y a aspirantes a la gobernación y al puesto de comisionado residente. Morales, en tanto, insistió en su versión y volvió a presentar la medida ese mismo día.

El senador del PNP Juan Oscar Morales.
El senador del PNP Juan Oscar Morales. (alexis.cedeno)

El jueves, Morales denunció que La Fortaleza extendió de manera automática los destaques en el gobierno, excepto el de dos empleados asignados a su oficina legislativa, así como el de su esposa en la Superintendencia del Capitolio, lo que calificó como un acto de “represalia” en respuesta a su proyecto sobre las escoltas. La Fortaleza justificó la movida al señalar que respondía a consideraciones operacionales en las agencias.

Peña Payano no pudo precisar este domingo si, tras el encuentro de este fin de semana, los destaques se mantendrán. Argumentó que él no estuvo presente en la reunión y refirió preguntas adicionales a la gobernadora y al senador.

A pesar de múltiples intentos de este medio, Morales no ha estado disponible para comentar sobre la reunión.

Juan Oscar MoralesJenniffer GonzálezEscoltas de los exgobernadoresFrancisco Domenech
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
