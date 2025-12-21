Jenniffer González y Juan Oscar Morales se reúnen en medio de controversia sobre escoltas

Ante los encontronazos públicos que han protagonizado por la legislación para prohibir las escoltas y el retiro de empleados en destaque, la gobernadora Jenniffer González y el senador novoprogresista Juan Oscar Morales se reunieron este fin de semana, pero el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó dar detalles este domingo sobre ese encuentro.

“Esa reunión se llevó a cabo. Los detalles no los tengo, pero fue una reunión, y creo que ustedes podrán comprender, una reunión entre el senador y la gobernadora, y eso es algo que ellos tuvieron y no tengo más detalles. Pero sí sé que se llevó a cabo. Fue este fin de semana”, confirmó el funcionario a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Morales y González mantienen una controversia pública desde que la mandataria vetó el Proyecto del Senado (PS) 752, de la autoría del senador de mayoría, para eliminar el privilegio de escoltas a los exgobernadores.

PUBLICIDAD

Tras rechazar la medida, la primera ejecutiva sometió su propia legislación para limitar el alcance de la prohibición solo a exmandatarios que hayan resultado convictos en la esfera estatal o federal y a aspirantes a la gobernación y al puesto de comisionado residente. Morales, en tanto, insistió en su versión y volvió a presentar la medida ese mismo día.

El senador del PNP Juan Oscar Morales. (alexis.cedeno)

El jueves, Morales denunció que La Fortaleza extendió de manera automática los destaques en el gobierno, excepto el de dos empleados asignados a su oficina legislativa, así como el de su esposa en la Superintendencia del Capitolio, lo que calificó como un acto de “represalia” en respuesta a su proyecto sobre las escoltas. La Fortaleza justificó la movida al señalar que respondía a consideraciones operacionales en las agencias.

Peña Payano no pudo precisar este domingo si, tras el encuentro de este fin de semana, los destaques se mantendrán. Argumentó que él no estuvo presente en la reunión y refirió preguntas adicionales a la gobernadora y al senador.