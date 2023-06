Al tiempo en que establece que tiene “serias preocupaciones” con la Ley 119-2022 que aumenta la licencia por vacaciones de los empleados públicos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reveló en una misiva que el gobierno incumplió con presentar evidencia del impacto fiscal que tendría el estatuto.

De paso, la JSF tilda de “deficiente” los documentos provistos por el gobierno central porque, tanto la Oficina de Gerencia Presupuesto (OGP) como el Departamento de Hacienda, sostienen que la ley “no tendrá impacto fiscal”. Igualmente, la JSF indica que el gobierno falló en someter información que explique por qué la puesta en vigor del estatuto es cónsona con el plan fiscal certificado.

“Luego de revisar la comunicación, es evidente que el Gobierno no ha realizado el análisis requerido por Promesa (sección 204a) ya sea antes o después de la aprobación de la Ley 119 y, por razones discutidas a continuación, no ha proporcionado la certificación y el presupuesto formal requerido por Promesa”, lee una carta del asesor general de la JSF, Jaime A. El Koury, dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

La Ley 119-2022, derogó la Ley 176-2019 y enmendó la Ley 26-2017 para aumentar de 1.25 a 2 días por mes la licencia por vacaciones de los empleados públicos. El estatuto fijó en 24 los días de vacaciones al año que tendrá un servidor público. Es decir, nueve más que los 15 días que tenían antes de la aprobación de la ley.

El estatuto, sin embargo, no ha sido puesto en vigor porque “la Junta de Supervisión no ha aprobado los reglamentos de implementación requeridos por las reglas, política de revisión de reglamentos y órdenes, establecida conforme a Promesa”, indica la carta con fecha del 16 de junio.

Marrero dijo en declaraciones escritas a este medio que el gobierno evalúa “los pormenores de la misiva” de la JSF. Pero “de primera impresión, el gobierno de Puerto Rico discrepa con la postura asumida por la Junta en torno a la certificación emitida bajo la Sección 204 de Promesa”.

“La Aafaf, en conjunto con el equipo fiscal de la rama ejecutiva, evaluarán detenidamente los asuntos planteados en la carta para atenderlos oportunamente y proveer aquella información adicional que se estime necesaria, en aras de trabajar hacia la implementación de la Ley 119-2022, en beneficio de los empleados públicos”, apuntó Marrero.

El Nuevo Día solicitó y al cierre de esta edición no recibió reacción del secretario de Hacienda, Francisco Parés, mientras que el director de la OGP, Juan Carlos Blanco, se remitió a las expresiones de Marrero.

La JSF hace constar que el 9 de enero recibieron la ley aprobada, copia de esta y una certificación preparada por la Aafaf que contenía una certificación del impacto fiscal elaborada por la OGP y una “forma universal” confeccionada por el Departamento de Hacienda.

“La presentación falla en proporcionar una estimación formal compatible. Si bien varios documentos en la comunicación incluyen estimados financieros, cada uno es deficiente”, indica la JSF.

Koury cuestiona cómo ambas agencias de gobierno pueden concluir que la Ley 119-2022 no tendrá impacto fiscal alguno.

“Esta deficiencia hace que ambas estimaciones sean insuficientes”, concluye la JSF.

Además, el organismo le recuerda al gobierno que tuvieron reservas con la Ley 176-2019, a tal nivel que la impugnaron con éxito en el Tribunal Federal. Este estatuto estableció que, para la licencia de vacaciones, los empleados públicos acumularían dos días y medio por cada mes de servicio, mientras que, para licencias de enfermedad, las acumulaciones serían a razón de un día y medio por cada mes de servicio. Por su parte, la Ley 26 del 2017 disminuyó el beneficio de acumulación de días de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos.

En la misiva, la JSF cuestiona el argumento de la Aafaf de que la Ley 119-2022 no resultará en aumentos para el gobierno.

“Ese argumento no aborda el problema planteado anteriormente de menos productividad y menos servicios al mismo costo, ni aborda otros costos obvios provocado por la Ley. Si bien las disposiciones citadas por Aafaf pueden disminuir el impacto económico de la Ley, no eliminan el impacto negativo”, indica la JSF.

La Junta también sostiene que “los estimados son deficientes porque solo proyectan el impacto fiscal para un año y no la totalidad del término cubierto por el Plan Fiscal, según lo requiere Promesa”.

“El estimado está incompleto también porque Hacienda solo analiza el impacto fiscal de la Ley en una sola agencia –Hacienda- y no en la totalidad del Estado Libre Asociado”, agrega la JSF.

Asimismo, le achaca a Hacienda entregar una certificación incompleta porque no precisó en el documento si la ley es o no consistente con el plan fiscal certificado.

“La presentación de la OGP también guarda silencio sobre la misma pregunta. Y si bien la Aafaf señala en su informe que ‘el Gobierno ha determinado que la Ley 119 no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal Certificado’, esa declaración no satisface Promesa Sección 204ª porque la Aafaf no preparó un estimado y requiere que la certificación sea preparada por la agencia que prepara el presupuesto”, recalca la JSF.

La Junta rechaza el argumento de la Aafaf de que “la necesidad de proporcionar a los empleados públicos mejores beneficios complementarios, similares a los de la mayoría de los países industrializados, va a redundar en una mayor motivación y, por tanto, en una mejor productividad al ofrecer servicios gubernamentales”. Reconoce que, a diferencia de la Ley 176-2029, la Ley 119-2022 no aumenta la licencia de vacaciones y la licencia de enfermedad, pero proporciona nueve días adicionales por vacaciones.

En el documento, el ente federal pide al gobierno que entregue la información solicitada. Aunque agradecieron que la ley no haya sido puesta en vigor, la JSF advierte al gobierno que debe notificar sobre cualquier cambio.