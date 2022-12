Desde el 23 de diciembre de este año, la licencia de vacaciones de los empleados públicos será de 24 días y no de 15, aunque esos nueve días que ganaron deben utilizarlos anualmente o los pierden.

El cambio en los beneficios marginales se produjo luego que el gobernador Pedro Pierluisi convirtiera en ley el proyecto de la Cámara 1182. Sin embargo, el estatuto aún no ha pasado por el cedazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que pudiera dar marcha atrás a la ley como ya lo ha hecho con medidas similares.

“Ellos (JSF) no se han expresado ni se expresaron al momento de las vistas públicas. Al día de hoy, no se han expresado, pero esto (la nueva ley) no es nada que altere nada la nómina porque (los días) no se acumulan”, expresó el autor de la medida, el representante Domingo Torres.

PUBLICIDAD

Reconoció que la JSF podría oponerse. “Y la combatiremos como hemos hecho siempre. Esto no va a afectar el erario público de que vaya a haber una acumulación de días”, insistió Torres.

Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, indicó a este medio que como el proyecto fue convertido en ley el pasado 23 de diciembre, aún no se cumplen los siete días que tiene el gobierno para emitir la certificación 204 sobre su posible impacto fiscal.

“Una vez la Junta reciba la certificación 204, que emite el gobierno, procederá a evaluar y ver si es consistente con lo que promueve Promesa y el plan fiscal”, sostuvo.

En el 2019, la JSF pidió y logró que el Tribunal Federal anulara la Ley 176 de ese año que estableció que los empleados públicos tendrían derecho a acumular licencia de vacaciones a razón de dos días y medio por cada mes de servicio y licencia de enfermedad a razón de un día y medio por cada mes de servicio. La Ley 176-2019 intentó cambiar la Ley 26-2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, que uniformó las licencias de todos los empleados públicos a un día y cuarto (1.25) de acumulación por concepto de vacaciones y 1.5 días la acumulación de enfermedad.

Hasta el momento, no ha habido un funcionario disponible para entrevista de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.

Ahora, con el Proyecto de la Cámara 1182 se aumentó nuevamente la licencia de vacaciones.

PUBLICIDAD

“El empleado tendrá derecho a acumular licencia de vacaciones, a razón de dos días por cada mes de servicio, hasta un máximo de sesenta días laborales al finalizar cada año natural. La licencia por vacaciones se comenzará a acumular una vez cumpla los tres meses en el empleo y será retroactiva a la fecha de comienzo del empleo”, lee la nueva ley.

Por ende, el empleado “tendrá derecho a disfrutar de su licencia de vacaciones por un periodo de 24 días laborables durante cada año natural. De esos 24 días laborales, el empleado estará obligado a agotar nueve días anualmente debido a que si no los agota los perderá y no se contabilizarán para efectos de su acumulación”, agrega la ley.