Junta Fiscal aprueba $20 millones para Programa de Ama de Llaves

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció este domingo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la distribución de $20 millones para el Programa de Ama de Llaves, destinados a fortalecer los servicios de bienestar social que ofrecen 65 municipios.

La aprobación fue notificada mediante una comunicación oficial de la JSF, el pasado 19 de octubre, dirigida al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, en respuesta a la solicitud presentada por la agencia el pasado 18 de septiembre.

“Esta aprobación representa un paso importante para continuar fortaleciendo los servicios esenciales que reciben nuestros adultos mayores y las personas que necesitan asistencia en sus hogares. Nuestro compromiso es que los recursos del Gobierno lleguen directamente a quienes más los necesitan y que nuestros municipios cuenten con las herramientas para atender a sus poblaciones más vulnerables”, dijo la gobernadora en declaraciones escritas.

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“Con esta asignación de $20 millones, demostramos nuestra política pública de respaldar a los municipios y garantizar una mejor calidad de vida para nuestra gente”, añadió.

Según la mandataria, los fondos, contemplados en el presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2027, apoyarán la prestación de servicios de nutrición, higiene, cuidado personal, asistencia en el hogar y apoyo a la salud, entre otros servicios de bienestar social dirigidos a la población elegible.

La distribución aprobada contempla $15 millones asignados conforme a los criterios establecidos para el programa durante los años fiscales 2025 y 2026, que considera factores demográficos, niveles de ingresos y la capacidad fiscal de los municipios.

Los otros $5 millones garantizarían un nivel mínimo de apoyo a los municipios participantes y brindar estabilidad a los recursos disponibles para la prestación de estos servicios.

Se detalló en comunicado de prensa que como parte de la aprobación, la Junta estableció que ninguno de los 65 municipios participantes recibirá una asignación inferior a la otorgada durante el año fiscal 2026.

“Desde nuestra administración hemos sido consistentes en reconocer el papel fundamental de los municipios como primera línea de servicio a nuestra gente. Esta distribución responde a criterios objetivos y permite que los recursos lleguen a las comunidades de acuerdo con sus necesidades. Continuaremos trabajando para fortalecer los programas que ofrecen asistencia directa y alivio a las familias”, añadió González Colón.

Entre las asignaciones aprobadas se encuentran $550,000 para Juana Díaz y San Sebastián, respectivamente; $499,800 para Río Grande; $494,000 para Cabo Rojo; $492,100 para Isabela; $484,800 para Camuy; $483,000 para Manatí; y $453,700 para Aguada.

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Los municipios participantes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en los acuerdos de financiamiento que suscribirán con la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Por su parte, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, destacó que la aprobación permite dar continuidad a la distribución de recursos conforme a las necesidades de los municipios y su capacidad fiscal.