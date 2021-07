Antes de ser juramentados ayer en sus cargos electivos, los cabilderos por la estadidad recibieron en un sobre el documento que establecerá las “guías” para conducir su trabajo, porque ya no será un reglamento como se había estipulado previamente.

La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), Carmen Feliciano, confirmó que las guías fueron entregadas ayer mismo. Rechazó, en entrevista con El Nuevo Día, que el cambio de reglamento a guías diluya el andamiaje por el cual deben regirse los cabilderos.

“No, realmente no, porque el contenido no cambió grandemente. En realidad, es como para tratar de delinear que ellos son funcionarios electos y no son funcionarios de la agencia, como tal. Esa era una de sus preocupaciones”, destacó.

Al cierre de esta edición, las guías no habían sido divulgadas.

De los seis cabilderos, cuatro juramentaron ayer: Roberto Lefranc, María “Mayita” Meléndez, Melinda Romero y Elizabeth Torres. Esta última entregó ayer mismo la declaración jurada y el estado financiero revisado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ser certificada.

La abogada Zoraida Buxó, aunque certificada por la CEE, no juró al cargo porque está de vacaciones fuera del país.

El gobernador Pedro Pierluisi y Feliciano atendieron la consulta de Buxó para determinar si las tareas que ella lleva a cabo como principal funcionaria de dos corporaciones -una de ellas familiar- representarían conflictos de intereses con su gestión de cabildera.

“Le envié una carta en la que se le explicó que puede continuar con su trabajo siempre y cuando no menoscabe sus funciones como delegada”, explicó Feliciano.

Entretanto, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien fue descalificado por los tribunales, no había presentado, hasta ayer, un recurso de apelación, como había anticipado el abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rosario Cortés.

Cuando se le preguntó a Pierluisi si favorecía a Rosselló Nevares como cabildero -el PNP encabeza su defensa-, contestó con una evasiva. “Yo lo que puedo decir es que yo autoricé a los abogados del PNP, como presidente del partido, a que proceda esa apelación, pero el caso está en manos de los abogados”, comentó.

Igualmente, Pierluisi aseguró que el dinero para la remuneración económica de los cabilderos saldrá del presupuesto asignado a Prfaa. Sin dar más detalles, se comprometió a buscar el dinero necesario para cubrir el funcionamiento de los cabilderos.

“De ser necesario, se hará la reprogramación que se tenga que hacer porque hay que cumplir con la Ley 167-2020”, dijo.

El presupuesto de Prfaa, sin embargo, no recibió aumento para el año fiscal que comenzó ayer. El presupuesto de la agencia es de $2.8 millones.