En medio de un ambiente incierto y tumultuoso, hoy deben jurar a sus cargos los delegados congresionales electos para cabildear por la estadidad para la isla en Washington D. C.

Sin embargo, de los seis funcionarios electos, solo tres están en posición de jurar al cargo y comenzar funciones: Melinda Romero para el Senado federal y María “Mayita” Meléndez junto a Roberto Lefranc Fortuño para la Cámara de Representantes federal.

El presupuesto para los delegados, el reglamento que delinea su trabajo, su remuneración económica y su composición total permanecían ayer como asuntos indefinidos en el inicio de lo que, a juicio de la administración gubernamental, se suponía sería una nueva era que dejaría atrás estrategias previas para defender, desde la capital federal, la anexión de la isla a los Estados Unidos.

La delegación comienza incompleta, pues, por un lado, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, electo mediante nominación directa para cabildear en la Cámara de Representantes federal, fue descalificado por la jueza superior Rebecca de León, quien tenía ante sí una impugnación a su elección.

De otra parte, Elizabeth Torres, electa también para cabildear en la Cámara federal, no había entregado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al cierre de esta edición, su estado financiero revisado y una declaración jurada, confirmó el presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer. Aclaró, no obstante, que Torres podría entregar los documentos hoy y ser certificada.

Entretanto, la abogada Zoraida Buxó, electa para abogar en el Senado federal por la admisión de la isla como estado, había anticipado hace una semana que no juramentaría hoy al cargo por estar fuera de la isla.

Sobre la exsecretaria de Corrección y Rehabilitación, aún se desconoce qué decisión tomó el gobernador Pedro Pierluisi luego que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) dejó en sus manos una consulta de Buxó para determinar si las tareas que ella lleva a cabo como principal funcionaria de dos corporaciones -una de ellas familiar- representarían conflictos de intereses con su gestión de cabildera.

La CEE emitió ayer las certificaciones de Romero, Lefranc, Meléndez y Buxó.

Sin embargo, los seis delegados electos participaron ayer en la tarde de una reunión, en La Fortaleza, convocada por el gobernador para aclarar “dudas” y escuchar “ideas” respecto al borrador de reglamento, que anoche mismo sería sometido a enmiendas.

“Se discutieron algunos aspectos del reglamento que había circulado. Hubo un intercambio de ideas, de dudas y preguntas, respuestas, etcétera... y nada, mañana (hoy) es la juramentación, a las 3:00 p.m. (en La Fortaleza)”, dijo Romero a su salida del encuentro.

“Había unas áreas que leen como si fuera el reglamento de una agencia para un empleado y subyugado a la discreción del jefe de esa agencia la conducta y el trabajo. Esas cosas había que aclararlas”, abundó.

Romero, quien hace días había expresado reparos con la estructura operacional, dijo que anoche les suministrarían los cambios que se harían al reglamento.

El Nuevo Día tuvo acceso al borrador del reglamento, que establece, en varias ocasiones, que los cabilderos deben rendir cuentas a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

El documento está cimentado en la ley orgánica de Prfaa (Ley 77 de 1979) e indica que la directora de esa agencia, Carmen Feliciano, tiene la potestad de, mediante regulación o cartas normativas, “clarificar o interpretar” el reglamento. Feliciano no estuvo ayer disponible para entrevista.

El gobernador dijo el lunes que el reglamento sería promulgado hoy, día en que deben comenzar funciones los delegados electos.

La Ley 167 de 2020, que viabilizó la elección de los seis cabilderos por la estadidad el 16 de mayo, no precisa los parámetros que regirán los trabajos de los delegados electos, pero el reglamento fija claramente sus responsabilidades. Deberán -aunque sin limitarse a ello- comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, las agencias federales y las cortes para abogar por “la admisión de Puerto Rico como un estado”. También deberán educar, defender y promover la admisión de la isla como estado, y estudiar y facilitar “el desarrollo de iniciativas para promover la admisión de Puerto Rico como un estado”, lee el borrador de reglamento.

Igualmente, el documento contiene una sección denominada “Código ético” que establece que todos los cabilderos deben cumplir y acatar la Ley de Ética Gubernamental. Hace especial énfasis en que aquel que decline la remuneración económica debe igualmente regirse por el Artículo 4.3 y 4.4 de la Ley de Ética Gubernamental. Ambos artículos establecen prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios y prohibiciones relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales.

En cuanto al salario, lo fija en $90,000 anuales y hasta $30,000 para reembolso de gastos “oficiales”. También, en otra sección, se menciona que Prfaa reembolsará los “gastos de viaje”. Pero advierte que solo procederán los reembolsos cuando el delegado someta “recibos” u otro mecanismo validado por Prfaa. Será esa agencia la que autorice, tras sometérsele una solicitud, el viaje de cada cabildero.

Esa solicitud, dice el borrador de reglamento, debe contener el lugar del viaje, la duración, el propósito, el costo incurrido e información adicional requerida por Prfaa.

La Fortaleza no brindó ayer información a este medio sobre el presupuesto de Prfaa y de dónde saldría el dinero para el funcionamiento de los cabilderos. Tampoco respondieron la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ni la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El gobernador firmó ayer la resolución de presupuesto para el año fiscal 2021-2022, ascendente a $10,112 millones, pero vetó la sección que asigna un monto de $0 para financiar los puestos electivos de los cabilderos por la estadidad.

Horas después de firmar el presupuesto, el gobernador se reunió con los cabilderos electos, encuentro que se extendió por poco más de dos horas y en el que participó Rosselló Nevares, pese que no está certificado por la CEE y el tribunal lo descalificó.

"

Satisfechos con la determinación de la jueza de descalificar a Ricardo Rosselló porque no es domiciliado en Puerto Rico y porque no vive ni en Puerto Rico ni en Washington D. C.

"

Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático