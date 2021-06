La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan Rebecca de León determinó hoy, miércoles, que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no cumple con los requisitos para ocupar el puesto electivo de cabildero por la estadidad.

En una sentencia de 20 páginas, la jueza es clara en indicar que -tras escuchar al propio Rosselló Nevares- no era creíble que no supiera de su doble inscripción electoral en Puerto Rico y en Virginia.

“Cónsono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que ‘los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería’, resolvemos que el querellado Ricardo A. Rosselló Nevares no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el Artículo 8 de la Ley 167-2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos”, indica la jueza.

PUBLICIDAD

“Luego de haber escuchado al querellado y observado sus gestos y conducta no verbalizada, no damos crédito a su alegado desconocimiento sobre la doble registración electoral. Añádase que el querellado admitió que completó la solicitud de licencia y el formulario provee una opción para registrarse como elector en Virginia, lo que requirió de un acto afirmativo de este para quedar registrado. Como vemos las actuaciones del querellado contradicen su testimonio evasivo, vacilante y mendaz”, agrega la jueza.

De inmediato, uno de los abogados del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Rosario Cortés, adelantó que apelarán el fallo.

“En total desacuerdo con la decision no solamente en hechos sino en Derecho y tanto la comisionada del PNP, (Vanessa Santo Domingo), como el presidente del partido (Pedro Pierluisi) nos han solicitado solicitar la revocación. A esos efectos estaríamos acudiendo al Tribunal Apelativo para validar el mandato del pueblo”, dijo Rosario Cortés.

Al momento no se ha producido reacción del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer o los comisionados electorales de otros partidos porque están en reunión, según constató El Nuevo Día.

De León realizó el lunes una vista evidenciaria en la que cada una de las partes del caso de impugnación a Rosselló Nevares pudo expresarse en corte.

Rosselló Nevares fue el primer testigo del comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, quien presentó la impugnación a la elección del exmandatario bajo el argumento de que no cumple con los requisitos dispuestos en la Ley 167-2020 que viabilizó la consulta electoral el pasado 16 de mayo. El estatuto establece -en el Artículo 8- que, para ser cabildero por la estadidad, se debe ser mayor de edad, cumplir con los requisitos del Código Electoral, hablar inglés y español y residir en Puerto Rico o Washington D.C. Además, indica el estatuto que “cualquier persona que incumpla con alguno de estos requisitos podrá ser descalificado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Cualquier sustituto que sea necesario se seleccionará por elección especial de la Comisión Estatal de Elecciones, de conformidad con las disposiciones que para esto establezca dicho organismo gubernamental”.

PUBLICIDAD

“Valga señalar que, además de incumplir el requisito de residencia estatuido en el artículo 8 de la Ley 167, supra, el querellado no puede ser válidamente certificado como delegado por incumplir el inciso (f) del Artículo 7.2 del Código Electoral que exige que todo aquel que desee ocupar un cargo político tiene que ser elector activo y hábil al momento de presentar su intención”, determinó la jueza en su sentencia.

Durante la vista, el exgobernador testificó que no tiene propiedad alguna en Puerto Rico, que desde que renunció a su cargo en agosto del 2019 no regresa a la isla y que, al momento de la elección de los cabilderos, en mayo, él era elector apto del estado de Virginia. También reconoció que la dirección que aparece en el registro electoral de Puerto Rico es la de una casa en Guaynabo que vendió en marzo del 2017. Aun así, el exgobernador insistía en que su domicilio electoral era la residencia de su suegro, ubicada en College Park, San Juan.

De León, en su sentencia, recalcó que el testimonio de Rosselló Nevares “no nos mereció credibilidad, la prueba demostró que sus intereses personales y actividades habituales, no giran en Puerto Rico”.

Por ende, la jueza validó el argumento de Rosario y los comisionados del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana de que el domicilio electoral de Rosselló no era Puerto Rico.

La abogada de Rosselló Nevares, Roxanna Soto Aguilú, argumentó que a su cliente no le aplicaba la Ley 167-2020 porque no fue candidato en la elección, sino que el pueblo lo eligió por nominación directa.