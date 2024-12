La Administración de Seguros de Salud opera sin auditores internos desde el 2017

“ No es correcto afirmar que ASES quedó desprovisto de recursos en esta área como resultado de las disposiciones de la Ley 15-2017 ″, comentó Torres Rivera. “Además, al momento de la transferencia no existían auditores en a estructura de ASES que estuvieran desempeñando funciones relacionadas con auditoría interna, lo que contradice la afirmación expuesta por la directora de dicha entidad”, agregó la inspectora general.

Para la jefa de la ASES, una posibilidad sería revistar la Ley 15-2017 y procurar enmiendas que atiendan la preocupación. Dijo que no solo es que carecen de auditores, sino que no se les permite la creación de estas plazas. “ASES tiene que poder fiscalizar a nivel programático la gestión y la operación que hace la aseguradora. Si yo no tengo auditores, por ejemplo, no puedo entrar a una aseguradora a evaluar cómo está manejando los procesos de preautorización”, expuso.