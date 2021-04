El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, confirmó este jueves que ya la agencia recibió los $1.8 millones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para llevar a cabo la elección de seis cabilderos por la estadidad en mayo próximo.

“En relación al recibo, se aprobó una transferencia a la cuenta presupuestaria de la Comisión para planificación y desarrollo de eventos, que es la cuenta que, de ordinario se usa, por ejemplo, para hacer el evento que tuvimos en marzo (para la elección del sustituto del exrepresentante Néstor Alonso)”, dijo Rosado Colomer en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Lo que quiere decir que contamos con los fondos para llevar a cabo el evento y estamos ahora haciendo lo que llamamos el roundown de todas las actividades que estaban detenidas y que conllevaban algún tipo de desembolso”, abundó.

Precisó que recibió el dinero de la OGP anoche pasadas las 6:30 p.m. Minutos antes la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitía una carta, dirigida al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, comunicándoles que debían ponerse de acuerdo en el otorgamiento del dinero. Es decir, la JSF optó por no intercerder en el “impasse” entre ambas ramas luego de que la Cámara de Representantes no avalara la asignación de los $1.8 millones a la CEE. El gobernador autorizó el desembolso de los fondos.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día ha intentando, sin éxito, comunicarse con el portavoz de la JSF, Edward Zayas para obtener una declaración pública.

Sin embargo, ayer mismo Rosado Colomer y el director de la OGP, Juan Carlos Blanco habían dejado la puerta abierta para que esa oficina hiciera la asignación del $1.8 millones de fondos del presupuesto vigente. Este medio aguarda por una entrevista con Blanco.

Entretanto, Rosado Colomer dijo que no tiene el peritaje “técnico” para explicar cómo la OGP le asignó los fondos para la elección de mayo sin el aval de la JSF.

“La información técnica sobre ese tipo de transferencia honestamente yo no la conozco. No sabría dar una contestación. Estaría especulando sobre cuál es el mecanismo que se utiliza o no se utiliza para la transferencia de dinero. Lo que yo recibo es una notificación de mi jefa de presupuesto indicándome que el dinero se depositó en la cuenta y ya estaba disponible”, explicó.

Preguntado sobre la posibilidad de que la JSF intervenga y anule o revierta la transferencia de dinero, Rosado Colomer respondió “yo opero con la realidad que tengo hoy”.

El presidente de la CEE dijo que ahora con el dinero en las cuentas del ente electoral seguirán adelante con los preparativos ya encaminados para el evento electoral. Dijo que hoy deben enviarse las primeras papeletas del voto adelantado por correo de unas 4,608.

La CEE ya había invertido poco más de $10,000 de su presupuesto operacional para encaminar la elección. El ente electoral imprimió las papeletas modelo y las de voto adelantado, pero las del voto regular serán encomendadas a una imprenta, dijo Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

“El 16 de mayo no hay escollos para que no se lleve a cabo el voto adelantado y el ensobrado y franqueo se está haciendo hoy, y hoy debe salir el primer grupo de sobres. La semana que viene debemos estar con las machinas (montaje de maletines) voto domicilio, voto precinto y voto confinado que como no hay un alto volumen, podríamos lograr terminarlas para el viernes que viene. Lo que quería decir que estaríamos en un itinerario bastante cómodo con JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado)”, puntualizó el presidente de la CEE.

Zoraida Buxó, Víctor Pérez, Roberto López y Melinda Romero aspiran al cargo de cabildero en el Senado. Los aspirantes figurarán en ese orden en la papeleta.

Mientras, Roberto Lefranc, Elizabeth Torres, Adriel Vélez, María “Mayita” Meléndez, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero son los aspirantes para cabildear en la Cámara de Representantes. En ese mismo orden, aparecerán en la papeleta.