La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se quedará sin dinero a partir del 1 de octubre para pagarles a los comisionados electorales y los alternos de los partidos políticos puesto que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no asignó fondos para ellos en el presente año fiscal que comenzó en julio pasado, reveló el presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer.

Precisó que ante ese escenario optó por usar para pagarles una partida de $165,000 que tenía disponible para costear los servicios profesionales de sistemas de informática que le exige el nuevo Código Electoral. Pero ese dinero dará para pagarles hasta el 30 de septiembre.

Funcionario advirtió, además, que si la JSF no le asigna dinero, la CEE tampoco podrá poner en vigor disposiciones del nuevo Código Electoral para darles acceso a los electores a un sistema computadorizado que les permita hacer transacciones desde donde se encuentren. Los $165,000 que tenía la CEE eran para esa encomienda.

“Si la Junta no nos aprueba dinero adicional, pues no puedo pagarles a los comisionados y pues se retrasaría la implementación del Código (Electoral)”, dijo Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

Indicó que ante la negativa de la JSF de asignarle fondos que consta en una carta reciente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) optó por pedir una reconsideración y pedir el dinero nuevamente. Detalló que OGP está pidiendo $735,000 para pagar todo el año los contratos de los comisionados electorales y los alternos. Estos pueden trabajar para la CEE como empleados o por contrato.

Los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño y el comisionado alterno de Proyecto Dignidad trabajan como empleados de la CEE, explicó Rosado Colomer. El resto son contratos que, en este caso y dada la carencia de fondos, fueron renovados hasta el 30 de septiembre.

“La expectativa de la Junta es que la comisión identifique fondos propios del presupuesto asignado. Es imposible de cumplir porque la Junta me aprobó un presupuesto, el 1 de julio, que me representa un déficit de $4 millones y medio en nómina”, apuntó Rosado Colomer.

La CEE solicitó un presupuesto para este año fiscal de $30 millones, pero la JSF le asignó $24 millones.

Rosado Colomer anticipó que si no aprueban más fondos, los comisionados electorales y sus alterno podrían demandar a la CEE.

“Lo único que se me ocurre es que los comisionados retomen algún tipo de pleito y es un asunto que OGP no me los está negando. Es la junta. Si OGP no me identifica una fuente para yo poderlo pagar, lo que yo puedo predecir que va a ocurrir es una nueva demanda. No hay otra alternativa”, afirmó.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día intentó conseguir una reacción de la Junta, pero al momento de publicar esta historia no ha respondido.