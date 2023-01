La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó en la tarde de hoy, jueves, el contrato para la operación privada de las unidades generatrices de la corporación pública.

El resultado fue 4-1, con el único voto en contra del representante de los consumidores, Tomás Torres Placa. El ente rector de la AEE no está plenamente constituido, ya que hay tres vacantes.

El contrato, que fue aprobado unánimemente –el pasado domingo– por la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), pasa ahora a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene 30 días para actuar. La Junta de Supervisión Fiscal también lo revisará, una vez culminen las enmiendas.

“Entendemos que el contrato recoge muchas de las preocupaciones expuestas en los medios durante los últimos días, y entendemos que es el mejor y, para mí, es el más importante… la mejor opción para los empleados existentes de la Autoridad, porque provee más garantías que contratos anteriores similares”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat.

“El contrato fue evaluado por el Negociado de Energía y tiene un certificado de cumplimiento emitido el 15 de enero de 2023″, agregó, luego de indicar que el acuerdo también provee para el decomiso de las unidades generatrices, a medida que pierdan su vida útil, según el Plan Integrado de Recursos.

El ente rector de la AEE celebró una reunión extraordinaria para discutir y aprobar el contrato. La votación fue transmitida al público, mas no así la discusión de aspectos considerados confidenciales.

Gil Enseñat explicó que el contrato tendrá una vigencia de 10 años y que, a partir del quinto, se podrá revisar. Argumentó que el pago –que no especificó– “es uno básico y razonable”, y señaló que contiene unas bonificaciones basadas en seis aspectos de cumplimiento, entre estos, eficiencia operacional y ahorro en gastos de combustible.

Dijo que “las dudas o preguntas” de los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE “fueron atendidas” por la AAPP o sus consultores.

Torres Placa pidió que su voto disidente sea publicado, lo que no había ocurrido al momento de esta publicación.

Aunque el gobierno no lo ha anunciado formalmente, el contrato –que pasa a manos privadas la operación y mantenimiento de 17 unidades generatrices– habría sido otorgado al consorcio Genera PR, antes conocido como Encanto Power. Lo componen las compañías NFR Energía, Peak Energy y Black & Veatch.

NFR Energía es una subsidiaria de New Fortress Energy, que ya tiene relaciones contractuales con la AEE para el suplido de gas natural para las unidades #5 y #6 de la central San Juan.

Al momento, el Negociado de Energía de Puerto Rico tiene ante su consideración un reclamo de la AEE, que alega que New Fortress Energy le debe $34.6 millones por la compra de diésel debido al supuesto incumplimiento de la empresa para suplir gas natural. New Fortress Energy no reconoce la deuda.