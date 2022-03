La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio su visto bueno, aunque con condiciones, a 18 proyectos renovables que deben aportar unos 845 megavatios de energía limpia al sistema eléctrico de Puerto Rico y contribuir al objetivo de generación verde establecido en la Ley 17 de 2019.

La selección se produjo el pasado jueves, pero fue dada a conocer ayer por la saliente directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

“Este es un momento histórico para Puerto Rico”, sostuvo la ejecutiva, quien presentó su última rendición de cuentas ante los directivos del organismo creado por la ley federal Promesa.

Jaresko deja la dirección ejecutiva de la JSF el próximo viernes, 1 de abril.

Al ofrecer detalles de los proyectos aprobados, el director de Infraestructura en la JSF, Alejandro Figueroa, indicó que los reclamos del organismo a favor de un nuevo proceso de competencia en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) obraron en beneficio de Puerto Rico.

Según Figueroa, las propuestas seleccionadas representan una estructura de precios 40% más baja que los términos que la AEE habría pagado si continuaba adelante con los proyectos que fueron cancelados hace dos años.

Como resultado, los proyectos de generación renovable representarán unos $347 millones en ahorros a lo largo de 15 años, indicó el organismo.

Figueroa será la principal voz que tenga la JSF cuando se reanuden las negociaciones con los acreedores de la AEE, indicó Jaresko.

El directivo de la JSF, Justin Peterson, dijo por su parte, que integrantes del organismo también participarán de las negociaciones.

En febrero de 2020, la JSF ordenó a la AEE cancelar unos 14 contratos de compra de energía renovable por entender que los precios dispuestos en tales acuerdos excedían el precio objetivo de compra de energía renovable en el plan fiscal de la corporación pública.

Según la JSF, la AEE debe pagar menos de 10 centavos el kilovatio hora (kvh) cuando se trate de comprar energía renovable para luego venderla a los abonados. Como parte de aquel proceso fallido, la JSF avaló dos proyectos, X-Zerta y Ciro, pero que se sepa, ninguno se ha completado.

De espaldas a la Ley 17

Ahora, de acuerdo con la JSF, los nuevos proyectos deben conectarse a la red en dos años, es decir, para el 2024, propiciando que en ese momento, la generación renovable en Puerto Rico alcance 23%.

La JSF busca que Puerto Rico se acerque a la meta de generar el 40% de su electricidad de fuentes renovables para el 2025. Este objetivo es uno de decenas de mandatos establecidos en la Política Pública Energética contenida en la Ley 17.

Empero, al presente, la isla ya incumple con el estatuto, pues el primer objetivo de generación renovable en la Ley 17 se fijó para el 2022. Según el estatuto, para este año, una quinta parte de la generación eléctrica debía ser renovable. En la actualidad, menos del 4% corresponde a energía verde.

Según Figueroa, la JSF todavía no ha recibido los proyectos de almacenamiento de energía, que también fueron parte del proceso de licitación y que deben ser seleccionados por la AEE y confirmados por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) antes de presentarse a la JSF.

Al anunciar la aprobación de los proyectos, el presidente de la JSF, David Skeel, catalogó la decisión como un paso fundamental en el proceso de transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Los proyectos aprobados fueron Clean Flexible Energy LLC, CS-UR Juncos PY LLC, Convergent Coamo Energy Storage 1 LLC, Esmeralda Solar Farm LLC, Diversys Solar LLC, Go Green Usa America Corp., Pattern Barceloneta Solar LLC, Guayama Solar Energy LLC, Solaner Puerto Rico One LLC, Solarblue Bemoga LLC, YFN Yabucoa Solar LLC, Tetris Power LLC, Enerxia Solar LLC, Pattern Vega Baja Solar LLC y Ciro Two Salinas LLC.

Entre lágrimas y aplausos

La decisión de la JSF en materia de energía renovable fue la antesala a la última presentación de Jaresko como directora ejecutiva del organismo.

“Todos recordamos el día en que el gobernador de ese momento (Alejandro García Padilla) declaró que la deuda era insostenible y no podía pagarse”, indicó Jaresko al explicar que los pasados cinco años de trabajo sirvieron para trazar “un camino de viabilidad” para Puerto Rico.

De acuerdo con Jaresko, las reestructuraciones del extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el gobierno central han dado a la isla una flexibilidad financiera que no poseía.

En dólares y centavos, Jaresko sostuvo que Puerto Rico se ha ahorrado al menos $50,000 millones en lo que adeudaba a sus acreedores, mientras se tomaron medidas para garantizar el pago de las pensiones del sector público. Ahora, menos de siete centavos de cada dólar por impuestos que ingresa al Fondo General irá a pagar a los bonistas versus cerca de 25% antes de Promesa.

Desde la perspectiva de Jaresko, hubo progresos en todos los ámbitos. En el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Universidad de Puerto Rico, la divulgación de reportes financieros periódicos. La llegada de LUMA Energy y otras dos alianzas público privadas en ciernes en la AEE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Pero queda trabajo por hacer, incluyendo implementar las cortapisas que evitarían otra bancarrota, sostuvo.

A medida que progresaba la presentación, la mujer ducha en finanzas públicas y de apariencia incólume quedó en las lágrimas.

Entre sollozos dijo estar agradecida del pueblo de Puerto Rico y reveló que cuando termine sus funciones en la JSF la semana próxima se convertirá en una voluntaria de la paz en Ucrania.

Dijo que hará lo que sabe: conceder entrevistas en medios internacionales para concienciar de la situación en Ucrania, insistir en que se intensifiquen las sanciones contra Rusia; ofrecer charlas a empresas para promover que estas desistan de invertir o hacer negocios en el país agresor y ayudar a quienes interesen hacer donativos para que el dinero llegue a organizaciones humanitarias genuinas que brindan apoyo en Ucrania.

Las lágrimas fueron seguidas por aplausos. Los integrantes de la JSF y los empleados del organismo agradecieron su servicio de pie.

El directivo del organismo John Nixon, experto en finanzas públicas, agradeció a Jaresko, diciéndole en español y también entre lágrimas: “buen trabajo”.