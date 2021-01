La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó este viernes retener $30 millones de la nómina del Departamento de Educación, luego de que se pospusiera nuevamente la implementación del sistema de asistencia para los empleados de la agencia y que debió estar vigente hace más de tres años.

La decisión del organismo se produjo durante la primera reunión pública de este año, donde salió a relucir que el Departamento de Educación continúa pagando el salario de casi un millar de trabajadores aunque estos están inactivos o no han evidenciado que están trabajando. Tales pagos rondarían unos $27.3 millones tan solo en la primera quincena de este mes, según la JSF.

El año pasado, la JSF arremetió contra Educación por haber pagado unos $84 millones en salarios a empleados inactivos e incluso, a personas fallecidas, un malgasto que pudo haberse evitado si la agencia exigiera a sus trabajadores reportar las horas trabajadas y las licencias que se otorgan.

PUBLICIDAD

La retención del dinero de nómina se hará de inmediato y es producto de una recomendación de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, a los directivos del organismo, una vez la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, solicitó posponer la implementación del sistema de asistencia en dos ocasiones.

Inicialmente, Aponte Santos pidió posponer la implementación del sistema de asistencia del 1 de enero pasado hasta mediados de este mes y tras una primera extensión, Educación pidió otra segunda posposición hasta la segunda quincena de febrero de este año. La funcionaria habría pedido la extensión de tiempo para asegurar que se entablara un proceso de comunicación con los empleados acerca del nuevo sistema.

“Esto es inaceptable”, dijo de inmediato el directivo Antonio Medina al indicar que cobrar un salario cuando no se trabaja es corrupción.

Medina sostuvo que la pérdida de horas lectivas como resultado de desastres naturales y la pandemia requiere declarar un estado de emergencia en el sistema público de enseñanza.

“Es inaceptable, pero no me sorprende”, acotó el directivo Andrew Biggs al señalar que a la luz de lo que ha visto con las finanzas y el funcionamiento del gobierno en los pasados cuatro años, pagar a empleados que no trabajan es “una muestra de pobre gobierno”.

El sistema se implementará de inmediato, dijo Pierluisi

Según la JSF, de no tomarse acción, Educación se arriesga a desembolsar hasta $46 millones en pagos indebidos de nómina durante este año fiscal.

La situación tomó por sorpresa al gobernador Pedro Pierluisi, quien se estrenaba en las reuniones públicas de la JSF.

PUBLICIDAD

Pierluisi admitió que era la primera vez que veía el informe acerca de la situación de asistencia en Educación e indicó que el sistema se implementaría “de inmediato” al tiempo que indicó que aquel empleado que cobró su quincena, pero no la trabajó ha incurrido en “conducta ilegal” y se le hará restituir el dinero de “una u otra forma”.

Según la JSF, a excepción del Departamento de Hacienda, el gobierno adolece de sistemas que integren los registros de asistencia con los sistemas de nómina, lo que abre la puerta para la pérdida de fondos.

El mandatario pidió a la JSF modificar la retención en la nómina en función del momento en que los empleados de Educación empiecen a registrar su asistencia.

Pierluisi agregó que durante los pasados meses ha sido “vocal” en torno al efecto que ha tenido el coronavirus en el proceso de enseñanza, en especial, porque el rezago que muestra el Departamento de Educación en materia de educación virtual o a distancia.

Por su parte, la directivo y comisionada interina de Educación en el estado de Nueva York, Betty Rosa, indicó que la implementación de sistemas de asistencia es un asunto de rendición de cuentas y un reto en todas las instituciones, pero sostuvo que atender la calidad del proceso de educativo es otra y por ello, se hizo disponible para que Puerto Rico pueda atender ambos retos.