La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) archivó hoy, miércoles, una investigación por supuesto conflicto de interés contra Ralph Kreil Rivera, expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al resaltar que no obtuvieron evidencia sustancial para sostener las alegaciones en contra el ingeniero de profesión, informó el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, mediante declaraciones escritas.

Los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) de la OEG iniciaron una investigación en abril de 2021 tras recibir “un planteamiento” por parte del legislador Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

El planteamiento radicado por Torres sostenía que Kreil Rivera violó la ley orgánica de la AEE, la Ley de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, entre otras leyes y disposiciones, al, supuestamente, firmar la certificación de una instalación eléctrica para una residencia en una urbanización de San Juan.

Pérez Vargas explicó, en las declaraciones escritas, que los abogados de AIPA evaluaron una solicitud de investigación y dos referidos: uno de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y otro del Panel del Fiscal Especial Independiente (Pfei), “que incluía una investigación realizada por el Departamento de Justicia sobre los mismos hechos y (en el) que no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente”.

“Kreil Rivera es ingeniero de profesión, presidente de Electrical Engineering Service, Inc. y, para el momento de los hechos, era el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE. Como miembro independiente, no es empleado público de la AEE, según lo establece la Ley Orgánica de la AEE. No obstante, sí es un servidor público para efectos de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental porque como miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, interviene en la formulación e implantación de la política pública de la AEE”, resaltó Pérez Vargas en el escrito.

El funcionario indicó que, como parte de la investigación realizada por la abogada Alexandra Rivera Ríos, “surge que el Reglamento para la Certificación de Instalaciones Eléctricas regula el sistema de certificaciones realizadas por un perito electricista licenciado y colegiado, o por un ingeniero electricista licenciado y colegiado”.

“En lo pertinente a los hechos bajo investigación, la certificación establece que la persona que certifica no puede ser empleado de la AEE y no puede proveer beneficio económico a empleado alguno de la AEE. La actuación señalada a Kreil Rivera, de suscribir certificaciones de instalaciones eléctricas, gestión para la que no tenía impedimento por no ser empleado de la AEE y porque tampoco estas certificaciones suscritas por él iban a la aprobación de la junta que presidía, no son suficientes para concluir que haya incurrido en alguna violación de ley”, añadió Pérez Vargas.

El director ejecutivo de la OEG resaltó que, de la prueba documental y testifical evaluada no se evidencia que las actuaciones de Kreil Rivera “hayan violentado alguna disposición legal o reglamentaria, ni que haya intervenido directa o indirectamente en un asunto en el que tenga un conflicto de interés para beneficiar (a) algunos de sus clientes privados”.

Pérez Vargas añadió que, de surgir información concluyente a futuro, los abogados de la OEG podrían iniciar una nueva investigación.