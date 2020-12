“Esa bandera, nosotros entendemos que no es la bandera oficial del gobierno de Puerto Rico. Queremos señalar, pues, que nos interesa que sea la bandera correspondiente”.

Con esa expresión del excontralor Manuel Díaz Saldaña, presidente del comité de transición del alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, comenzó hoy, martes, el primer día de vistas de cambio de gobierno.

“No podemos seguir con esta informalidad que ustedes están reflejando cuando hacemos unos acuerdos de buena fe, que yo sé que son de buena fe. Pero esta es una transición que les establecía a ustedes que, el 31 de octubre, ustedes tenían que tener todo listo y no nos están demostrando eso”, sentenció Díaz Saldaña.

Los trabajos estuvieron dominados por la tirantez entre el equipo de Romero y el que representa a la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz, dirigido por el exrepresentante Carlos “Charlie” Hernández.

De hecho, Hernández le ripostó a Díaz Saldaña.

“Obviamente diferimos de su apreciación, y usted puede creer lo que usted quiera creer”, afirmó el exrepresentante.

Al finalizar la vista, que se extendió por más de seis horas, Díaz Saldaña dijo que aunque se discutió el tema de finanzas no sabía cuánto es el flujo de efectivo del Municipio de San Juan.

“Nosotros queremos saber cuál es la posición de efectivo del municipio. Prometieron que nos lo iban a dar hoy y no. No nos lo dieron. Eso es increíble”, sostuvo Díaz Saldaña.

Agregó que tampoco saben si el ayuntamiento tiene el dinero para pagar una deuda a la Administración de Retiro por concepto del llamado “Pay as you Go”.

“Ellos (la administración municipal saliente) reclaman que eran $56 millones y Retiro dice que son $96 millones. ¿Lo tienen reservado en una cuenta de banco? No, no lo tienen, pero está reconocido como una deuda en los libros. Ellos llevaron un caso -dicen que tienen un caso- contra Retiro en los tribunales, pero lo cierto es que no tienen el dinero”, sostuvo el contador público autorizado y excontralor.

“Los estados financieros del cierre de año, de junio 30 de 2020, ellos dicen que se están auditando, pero no tienen el estado financiero sin auditar que preparan en contabilidad para dárnoslo a nosotros”, agregó.

También, dijo que el Municipio de San Juan no ha pagado un aumento salarial de $75 mensuales que concedió a sus empleados unionados.

“Eso es una deuda de $9.1 millones. Nos dejan esa deuda ahí para nosotros. La certificación de que no han incurrido en gastar más del 50% del presupuesto, eso no está disponible”, se quejó Díaz Saldaña.

Por su parte, Hernández sostuvo que “se ha operado con un marco de la mayor cooperación y transparencia”. “Si usted quiere algo más específico, usted, como establecimos el primer, nos lo dice”, dijo.

Acusó a la administración municipal entrante de crear el ambiente para incumplir con algunas de las promesas hechas por Romero durante la campaña eleccionaria. “Evidentemente, eso es parte del esfuerzo de crear una apariencia para justificar algunas políticas que va a tomar Miguel Romero, que son contrarias a sus promesas”, dijo Hernández.

Agregó que la certificación de que no se ha gastado más del 50% del presupuesto será provista al comité de la administración entrante antes del 31 de diciembre.

“El municipio no ha gastado más del 50% como dice la ley. Sobre la deuda con Retiro, es una deuda sujeta a la disponibilidad de fondos, y eso se le explicó”, dijo.

Hernández defendió la decisión del gobierno municipal de impugnar la deuda con Retiro.

“Si él (Romero) tiene los fondos, que lo pague en algún momento, pero mientras haya que correr una operación en medio de la pandemia, es política pública no poner en riesgo servicios esenciales en estos momentos. Eso se les explicó”, sostuvo Hernández.

Además, dijo que la obligación de que los municipios pagasen la deuda acumulada de Retiro fue un “invento de la Legislatura que nos pasó una deuda de $1,300 milllones de Retiro”. “Eso es lo que se estima y se aprobó con el voto de Miguel Romero sin cuestionar, sin prepararse”.

“Lamento que ellos, en vez de estar en el análisis de política pública, quieran extender la campaña electoral”, agregó.

Pero Díaz Saldaña reiteró que el panorama que le espera a la nueva administración de San Juan, bajo la dirección de Romero, será difícil.

“Hasta ahora, lo que estamos viendo si no nos han dado el flujo de efectivo, lo que nos dejan ver es que no son buenas noticias, que es totalmente negativo. ¿En qué magnitud? La desconocemos. Tenemos que ver cuál es la posición de efectivo para que, cuando el alcalde entre, ver cómo pagar las nómina, entre otras cosas”, señaló Díaz Saldaña.

Durante la vista, Díaz Saldaña también se quejó de que no existiera un cernimiento como parte del protocolo para prevenir el contagio con COVID-19, y acusó a la administración saliente de “incompetencia”.

“Hay una incompetencia de las personas que están brindando la información en términos generales o una incompetencia por diseño”, sostuvo Díaz Saldaña.

Mañana se discutirá, en la vista, el tema de desarrollo económico, incluyendo recaudos, turismo y fuentes de ingresos.