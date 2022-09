El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, compartió este viernes que defenderán en el Tribunal Federal la nueva reforma laboral (Ley 41-2022) tras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) someter ayer un recurso legal para impugnar la legislación que afecta a trabajadores del sector privado.

“Nada nos detendrá, y presentaremos una solicitud de intervención ante el Tribunal Federal para defender a la clase trabajadora y demostrar que la entrada en vigor de esta Ley de ninguna forma atenta contra el desarrollo económico de la isla. La Cámara no escatimará en su compromiso de defender a los trabajadores y derrotaremos, una vez más, este nuevo intento de arrebatarle los derechos a nuestra clase obrera con argumentos filosóficos huecos y vacíos”, expresó Hernández Montañez mediante comunicado de prensa junto al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García.

Del mismo modo, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, aseguró a este medio que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia también estará defendiendo la reforma laboral que entró en vigor el 20 de julio de 2022.

“El gobierno acudirá al tribunal a defender las enmiendas a la Reforma Laboral porque estamos convencidos de que es lo mejor para los miles de trabajadores del sector privado, así como para la economía en general”, expesó la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, mediante declaraciones escritas a este medio.

Aseguró que el gobernador Pierluisi se sostiene en “que las enmiendas realizadas a la Reforma Laboral buscan promover el crecimiento de nuestra fuerza laboral, al procurar que los empleados tengan un periodo razonable de vacaciones y estén mejor remunerados, así como otros beneficios”.

La JSF había notificado que no haría más advertencias al gobierno en torno a su negativa de no dejar a un lado el nuevo estatuto, que entre sus disposiciones establece que el tiempo probatorio será de tres meses, reduce el tiempo de horas requeridas para el bono de Navidad, aumenta la licencia de vacaciones y enfermedad, y otoga paga doble para los estudiantes que trabajen el séptimo día en negocios que no sean pymes, entre otros beneficios.

Sin embargo, la JSF alegó que el gobierno no entregó datos y análisis que justifiquen que el nuevo estatuto beneficiará a Puerto Rico y generará más empleos.

“Un análisis económico realizado por la Junta de Supervisión concluyó que la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Estado Libre Asociado. La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial”, establece un comunicado de la JSF divulgado minutos después de que presentaran anoche el recurso legal.

“El gobernador ha establecido que los cambios que se hicieron son mesurados y que buscan que sea atractivo para los trabajadores entrar formalmente a la fuerza laboral”, agregó, por su parte, Angleró.

Detalló que el gobierno de Pierluisi tiene “el desempleo más bajo en la historia con 5.9 por ciento y un aumento en la cifra de personas laborando”, y que el Ejecutivo quiere que esa cifra siga mejorando.

Torres García detalló que el proceso de vistas públicas sobre la Reforma Laboral fue “amplio, comprensivo y balanceado, contando con la participación de representantes de todos los sectores de Puerto Rico”. El representante del distrito 25 aseguró que esta medida logró adelantar “un fin público del más alto interés, sin comprometer el desarrollo económico del país”.

“La JSF, en un ejercicio arbitrario, pretende invalidar una legislación que fue producto de un trabajo en consenso con todos los partidos en la Asamblea Legislativa por los pasados 18 meses, cuando no tiene la autoridad en ley para hacerlo, y se obstina en un asunto filosófico en el cual no tiene la razón”, afirmó Hernández Montañez.

Asimismo, Hernández Montañez sostuvo que la JSF “radicó una demanda basada en supuestos y generalidades, para imponer su visión filosófica de gobierno, sin ningún estudio formal, ni data empírica que la sustente”.

Opinó que las circunstancias de hoy son muy distintas al año 2017 cuando el gobierno de turno las utilizó como excusa para aprobar la reforma laboral (Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral) y eliminar los derechos de los trabajadores.

“En estos dieciocho meses, esta Cámara lideró el proceso de aprobar los primeros dos presupuestos balanceados en cinco años, que iniciaron el conteo regresivo para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal; reestructuró la deuda del gobierno central garantizando la prestación de los servicios esenciales, sin despedir a ningún empleado público, con cero recortes a las pensiones y con más fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios”.

Además, señaló que la Legislatura “creó la estructura legal para estabilizar las finanzas públicas; aprobó aumentos salariales para los maestros y policías, y aumentó el salario mínimo para hacerle justicia a los trabajadores del sector privado, entre muchas otras iniciativas”.

Los legisladores populares informaron que la Cámara de Representantes está lista para intervenir en este pleito, “con el fin de vindicar la prerrogativa legislativa y democrática del pueblo puertorriqueño”.