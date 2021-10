La ley habilitadora del Plan de Ajuste a la Deuda (PDA) necesita 14 votos a favor en el Senado para su aprobación y tanto el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau, como el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz aseguraron este lunes que ya tienen los votos necesarios y quizás más.

“Mis compañeros anoche me pidieron la versión final (del proyecto) y hasta ahora solamente uno (de los senadores) me ha planteado reservas. No oposición”, dijo Dalmau a El Nuevo Día.

Agregó que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, compuesta por 12 senadores, podrían votarle a favor al proyecto de la Cámara 1003 la inmensa mayoría. Es decir, los 12 senadores o, al menos, ocho de ellos.

“(Los votos) van a pasar de 14″, sostuvo Dalmau.

En la misma línea se expresó Rivera Schatz.

“Va a haber más de 14 votos porque esa versión fue la que obtuvo 19 votos en el Senado”, afirmó.

Se refiere a la versión del proyecto 1003 con enmiendas que aprobó el Senado el pasado 6 de octubre. La medida recibió el aval de 19 senadores. Todos los senadores del PPD votaron a favor de la medida. Pero en el PNP el proyecto no fue favorecido por los senadores William Villafañe, Gregorio Matías y Henry Neumann. La senadora penepé Migdalia Padilla se abstuvo de votar por ser pensionada del gobierno.

“Yo no he vuelto a hablar con ellos, pero presumiría que sí (votarían a favor)”, dijo Rivera Schatz al preguntársele sobre la votación de los tres senadores que el 6 de octubre no respaldaron la ley habilitadora del PDA.

“Mañana (martes) tenemos un caucus. No me han dicho nada, pero anticipo que va a ocurrir lo que pasó el 6 de octubre el informe de conferencia va a tener más de 14 votos”, sostuvo el senador.

El Senado tiene sesión mañana martes a la 1:00 p.m. y se disponen a ver en conferencia legislativa una nueva versión del proyecto 1003 con enmiendas al lenguaje para proteger las pensiones presentes y futuras.

El portavoz alterno del PNP, Carmelo Ríos dijo que pasar de los 14 votos para la aprobación de medidas en el Senado.

“Después del ejercicio de ayer, entiendo que los votos deben exceder los 14. En el PNP, al menos, deberían haber de 7 a 8 votos de seguro. En el Partido Popular, por la información que tenemos, deben fluctuar entre 10 a 11 de los 12 votos disponibles. Eso nos pondría muy por encima de los 14 votos requeridos para aprobar la medida”, destacó Ríos.

Ayer el liderato legislativo en Cámara y Senado suscribió un acuerdo para enmendar el proyecto 1003 e introducirle el mismo lenguaje que tenía la pieza aprobada el 6 de octubre en el Senado. En síntesis, el lenguaje prove garras para impedir el recorte de las pensiones y que se toquen las pensiones futuras, es decir, de los funcionarios activos hoy día en el gobierno.

Contactado por El Nuevo Día, el senador Villafañe reiteró que votará en contra a la medida.

“Mi voto sigue igual. Estaría dispuesto a votarle a favor si la Junta enmienda el plan fiscal y su PDA se atempera al reclamo de que no exista el requisito de recorte a pensiones”, dijo el senador.

Igualmente sigue en contra el senador Matías. Dijo a este medio que votará en contra a toda medida que implique a la JSF hasta tanto no se actúe sobre la Ley 3 que bajó las pensiones a un gran número de empleados públicos, incluyendo policías, bomberos y empleados de emergencias médicas.

Por el PPD, este medio supo que aún siguen en contra los senadores Ramón Ruiz y Ada García. La semana pasada el listado de populares en contra del PDA los incluía así como a Gretchen Hau, Migdalia González y Rubén Soto.

Este medio los contactó a los cinco, pero ninguno respondió llamadas.