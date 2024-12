Lo que sabemos hasta ahora sobre la toma de posesión de Jenniffer González

La gobernadora electa detalló, en una entrevista televisiva, que la ceremonia frente al Capitolio comenzará a las 10:30 a.m.

La actual comisionada residente en Washington D. C. indicó que su toma de posesión se apegará “a la tradición” de eventos previos, aunque no brindó mayores detalles. Tradicionalmente, es el juez o jueza presidenta del Tribunal Supremo quien juramenta al mandatario entrante y la ceremonia se realiza en los predios del Capitolio. No obstante, dos gobernadores, en las últimas tres décadas, han cambiado el escenario: Pedro Rosselló trasladó la ceremonia al Castillo San Felipe del Morro para la jura de su segundo cuatrienio, en 1997, y Aníbal Acevedo Vilá, en 2005, hizo lo propio en el parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan.