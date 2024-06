LUMA Energy atribuye el apagón del miércoles a la vegetación y prevé nuevas interrupciones

Advirtió, incluso, que se pueden producir más interrupciones en el servicio por esta misma causa, ya que el plan de despeje de vegetación en torno a las líneas eléctricas no ha comenzado, pese a que debía arrancar a finales de 2023. Saca admitió que el proyecto, costeado con fondos provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y que se extendería por tres años, está “atrasado”.

Saca explicó que la avería de anoche también afectó la flota de generación, que está a cargo de Genera PR, y “varias líneas salieron de servicio”. Señaló que la interrupción del suministro, causada por la vegetación, se registró cerca de las 9:00 p.m. y, a las 2:36 a.m., el 98% de los abonados ya contaba con luz. “Esta mañana, logramos recuperar el resto de los clientes”, declaró el presidente de LUMA, al estimar que los abonados estuvieron a oscuras, en promedio, unas cinco horas.

“Muy molesto con la situación”

A preguntas de la prensa, Saca afirmó que puede haber más interrupciones a causa de la vegetación. “El tema de la vegetación... mientras la vegetación esté por todo Puerto Rico, va a suceder, pero no necesariamente en una interrupción tan mayor como esta” , opinó.

“Lo que va a pasar, como en cualquier lugar del mundo, en un evento de lluvias o de huracán, la vegetación va a continuar siendo un problema mayor hasta que no se termine todo ese proyecto del despeje” , respondió el ejecutivo.

“Va a depender de si viene un huracán de categoría 1, 2 o 3. Pero que yo pueda garantizar de que no va a haber una situación difícil, sería estarle mintiendo. Yo garantizarle a usted que llegue un huracán y no tengamos una situación difícil, no es correcto”, agregó.