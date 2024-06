Miguel Romero pide a Pedro Pierluisi que decrete un estado de emergencia por la inestabilidad en el servicio eléctrico

“La comunicación se la envié (a Pierluisi) ayer (miércoles), después de haber tenido la reunión con LUMA (Energy). La impresión que me llevé (fue), mira, hay que hacer algo, tiene que haber una declaración de emergencia para que todo el mundo, institucionalmente, el gobierno, esté en ese estado de emergencia, del mismo modo que los municipios” , indicó este jueves Romero Lugo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

El ejecutivo municipal no contestó categóricamente si le parece que Pierluisi ha sido proactivo en esta situación, pero enfatizó que una declaración de emergencia sería “la manera más efectiva” para responder. Anoche, el gobernador publicó en redes sociales que estaba “exigiendo respuestas y soluciones”. Este jueves, el mandatario sostuvo una reunión en La Fortaleza con ejecutivos de LUMA y Genera PR pero, al momento, no ha ofrecido nuevas declaraciones al país.

“Ese programa de asistencia va a proveer ayudas de hasta $5,000 para pequeños negocios. Cuando hablo de pequeños negocios, son negocios cuyo volumen de venta no exceda los $3 millones al año, y eso puede servir para muchas cosas”, indicó, al agregar que la asistencia a familias podría rondar los $1,500.

Según el alcalde, la tarea principal del ayuntamiento anoche fue asegurarse de que las instalaciones críticas –como hospitales y cuarteles de la Policía– estuvieran en funcionamiento. El servicio eléctrico se restableció en la mayoría de la capital a eso de las 2:30 a.m., estimó Romero Lugo.

“La realidad es que, me parece a mí, que julio, agosto, septiembre, son meses que traen un reto. Las olas de calor, el efecto y el impacto que eso tiene en la población envejeciente en San Juan, que es como el 38% de la población mayor de 55, 60 años, pues, nos obliga a nosotros a tomar medidas como esta y a separar fondos para atender este tipo de emergencias”, planteó.

“La idea es que tengamos esta flexibilidad de utilizar estos fondos, de flexibilizar procesos de adquisición que estén directamente relacionados con la emergencia energética, no otros procesos, para nosotros asegurarnos de que tenemos la capacidad de reaccionar y de ayudar a mitigar al menos los efectos económicos y en la calidad de vida que estas interrupciones están provocando en nuestra gente en San Juan”, esbozó.

“Creo que la protesta es parte del proceso del derecho a la libertad de expresión. Me parece que, en cierto modo, tienen explicación. Algo que le he dicho a la gente de LUMA es que la información tiene que fluir mejor, tiene que haber más transparencia. Cuando digo transparencia, me refiero a que haya una comunicación más efectiva”, aseveró.