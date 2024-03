Manto de incertidumbre reviste la permanencia del primer ministro de Haití en Puerto Rico

Tras su sorpresiva llegada el martes, un manto de incertidumbre revestía este miércoles la permanencia del primer ministro de Haití , Ariel Henry , en Puerto Rico, en momentos en que el secretario de Estado, Omar Marrero , no pudo especificar cuándo el dignatario regresaría al vecino país caribeño –azotado por una grave crisis política– y líderes haitianos radicados en la isla exigieron su renuncia.

Al planteársele las preocupaciones de líderes haitianos, que exigen la renuncia de Henry y rechazan que se le brinde asilo, el secretario señaló que no le consta que el primer ministro haya pedido dicho recurso y enfatizó en que este tiene planes de volver a Haití, pero no precisó en qué momento.

“Él (Henry) no está solicitando asilo. La información que tenemos es que está trabajando en sus planes de viaje para regresar a su país. En ese sentido, esa información que mencionas –de que está solicitando (asilo)– no nos consta . Lo que te puedo asegurar es que está coordinando con su equipo esos planes de viaje de regreso” , dijo.

Por razones de seguridad, Marrero no entró en detalles de cuánto tiempo Henry pasará en Puerto Rico ni en qué hotel permanece mientras planifica su regreso a Haití. El Nuevo Día supo, a través de fuentes, que el político se hospeda en un hotel de Isla Verde , donde en la tarde de este miércoles se reportó una protesta pacífica por la presencia del primer ministro.

“Tiene que dejar el poder”

“Él tiene que dejar el poder. Él no puede entrar a Haití. El pueblo haitiano lleva un mes en la calle porque no lo queremos. En Haití, no lo queremos ya”, esbozó el sacerdote, quien se expresó preocupado por su familia en Jérémie, su natal ciudad al sudeste de Haití.