Tras informar que unas 30 entidades ya han mostrado interés en el proyecto de generación de energía océano-termal propuesto para Yabucoa, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, rechazó que su participación –durante 10 años– en una compañía que promueve esta tecnología represente un conflicto de intereses.

En agosto de 2006, Laboy cofundó Offshore Infrastructure Associates, una empresa dedicada al desarrollo e implantación comercial de la energía y los recursos renovables, principalmente los relacionados con el medioambiente marino y las aguas oceánicas profundas.

Fue miembro de la Junta de Directores de la compañía hasta diciembre de 2016 y, un mes después, asumió la secretaría del DDEC luego de ser nombrado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Durante su tiempo en Offshore Infrastructure Associates, impulsó la energía océano-termal en diversos foros. Por ejemplo, en diciembre de 2009, hizo una presentación durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, en Yabucoa, en la que atendió “preguntas e inquietudes” de los asistentes, según información publicada en la página de la empresa.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver con esa empresa. A partir de que el pasado gobernador me designa para ser secretario de Desarrollo Económico y Comercio, tomo la decisión de cortar cualquier tipo de relación comercial que yo tuviera en ese momento, con quien fuera… ni siquiera hice un fideicomiso ciego, que es algo que hacen muchos jefes de agencia”, dijo Laboy en entrevista con El Nuevo Día.

“Me desligué 100% de cualquier tipo de interés económico o interés desde el punto de vista de negocio y comercio, incluyendo esa empresa, que era una especie de ‘start-up’ para promover la energía renovable en Puerto Rico, incluyendo océano- termal. Para diciembre (de 2016), ya yo no tenía que ver con esa compañía, ni como accionista ni como miembro de la Junta de Directores”, agregó.

Manuel Laboy aseguró que se desligó de Offshore Infrastructure Associates tan pronto fue nombrado a la secretaría del DDEC.

Laboy fue más lejos y afirmó que Offshore Infrastructure Associates “ni siquiera está activa ni ha tenido relación con el gobierno”, al menos, desde que él está en el DDEC. Negó, por lo tanto, que la compañía figure entre las 30 entidades que ya han mostrado interés en el proyecto de Yabucoa, que oficialmente lleva por nombre Puerto Rico Ocean Technology Complex (PROTech).

Según el registro del Departamento de Estado, Offshore Infrastructure Associates es una corporación cancelada desde el 31 de diciembre de 2019 por no rendir informes o pagar derechos anuales. La compañía incumplió con esa responsabilidad en 2017 y 2018.

“Ni siquiera hay la más mínima apariencia de conflicto (de intereses) porque me desligué 100% de eso, la compañía no tiene interacción con el gobierno, está inactiva y no está participando en nada desde el punto de vista de la solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés) que estamos corriendo. Cuando entré al gobierno, tomé la decisión de desligarme para tener total libertad de recomendar política pública sin conflicto y sin apariencia de conflicto”, recalcó.

Jennifer Rodríguez Ayala, asesora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, confirmó que Laboy no consultó a esa dependencia sobre su relación con Offshore Infrastructure Associates y el proyecto de Yabucoa.

En su Artículo 4.3, la Ley de Ética Gubernamental establece que un servidor público no puede intervenir o participar en el perfeccionamiento de un contrato con una entidad con la que haya tenido intereses pecuniarios durante los últimos dos años anteriores a su nombramiento. También, dispone que un servidor público no puede aprobar ni autorizar un contrato a sabiendas de que representa un conflicto de intereses.

“ Existen preguntas sobre la eficiencia, costoefectividad, efectos ambientales y viabilidad de la tecnología OTEC ” Miguel Canals Silander, doctor en oceanografía e ingeniería oceánica y de costas

Cuestionado al respecto, Laboy subrayó que la consulta a Ética “no era necesaria porque no tengo relación directa ni indirecta” con la compañía. “Si hubiese mantenido algún tipo de relación, aunque sea indirecta, o hubiese hecho un fideicomiso ciego, entonces sí tenía que consultar con Ética. Pero no tengo ningún vínculo”, recalcó.

$300 millones en inversión

Por otro lado, Laboy indicó que PROTech, que supone una inversión de $300 millones en fondos privados, es un proyecto “bueno para Puerto Rico”, que se construiría en una finca de la Administración de Terrenos en Yabucoa.

PROtech contempla el desarrollo de instalaciones para la conversión de energía océano-termal (OTEC, en inglés), industrias de aguas profundas, un instituto de educación e investigación, un centro recreacional, cultural y comercial, y un hospital. Todos se beneficiarán de la producción energética del proyecto.

Según Laboy, Yabucoa fue seleccionado como sede porque reúne las características necesarias para desarrollar una obra de este tipo. Resaltó que, para el desarrollo del plan maestro, se tomaron como referencia proyectos similares en Hawái (Estados Unidos) y Japón. A base de esos modelos, las firmas Technical Consulting, Estudios Técnicos, Makai Engineering e Integra hicieron un estudio de viabilidad en Puerto Rico.

Como parte del proceso de RFQ en curso, las entidades interesadas tienen hasta este martes para llenar el registro de licitadores. “Este RFQ se está promoviendo en todo el mundo”, dijo Laboy, tras informar que, después del 28 de julio, iniciará una etapa para responder preguntas de los licitadores.

El 21 de agosto es la fecha límite para que los licitadores sometan sus cualificaciones, y las entidades que cumplan con los requisitos del DDEC serían anunciadas 10 días después. Las firmas cualificadas pasarían, entonces, al proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés).

La expectativa es que el proyecto se adjudique a finales de año.

“Hasta el momento, unas 30 entidades se han registrado, desde locales hasta fuera de Puerto Rico. Registrarse es el primer paso y, por lo visto, hay mucho interés. Este RFQ es una manera de probar el mercado para este proyecto, que es altamente sofisticado desde el punto de vista de ingeniería, ambiental y financiero”, señaló Laboy.

Riesgos vs. beneficios

Miguel Canals Silander, director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas e Ingeniería Oceánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, dijo no estar totalmente convencido de la madurez técnica actual de la conversión de energía océano-termal.

A su juicio, hay cuestionamientos sobre la eficiencia, costoefectividad, efectos ambientales y viabilidad de esta tecnología.

Por eso, el doctor en Oceanografía e Ingeniería Oceánica y de Costas recomendó “ponderar cuidadosamente” los riesgos versus los beneficios de la planta propuesta para Yabucoa, “que sería la más grande del mundo”, a la luz de la realidad fiscal y energética del país.

“Ciertamente, la energía renovable oceánica representa una excelente oportunidad para investigación y desarrollo, y en el RUM estamos llevando a cabo varios proyectos para cuantificar los recursos existentes y desarrollar un atlas de recursos de energía oceánica en el Caribe”, dijo el catedrático del Colegio de Ingeniería, quien resaltó, no obstante, que los componentes de desalinización y refrigeración propuestos en PROTech, usando agua salada obtenida de grandes profundidades, muestran “gran potencial”.