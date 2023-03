A poco más de un mes de que se oficializara el contrato con Genera PR, un informe emitido por una comisión de la Cámara de Representantes concluyó que el acuerdo con la compañía es “nulo”, planteamiento que fue rechazado ayer por el gobernador Pedro Pierluisi y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

“Reiteramos la validez del contrato de alianza entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la AAPP y Genera PR para la operación y mantenimiento de los activos legados de generación de la AEE”, dijo a El Nuevo Día el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, por escrito.

El informe, de 26 páginas, señala que el contrato con Genera PR “es contrario al Artículo 1.8 de la Ley 17-2019, Ley de Política Pública Energética, el cual establece que ninguna compañía de servicio eléctrico, incluyendo sus subsidiarias o afiliadas, puede controlar más del 50% de la capacidad de los activos de generación, excepto la AEE”.

PUBLICIDAD

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara llegó a tal conclusión a raíz del testimonio que ofreció –bajo juramento– el licenciado Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, en una vista pública.

Según el documento, en la mencionada vista –del 8 de febrero–, Gil Enseñat dijo que la AEE retiene la titularidad de los activos, “pero que el control físico y la forma como se manejan las plantas de generación fue delegada a Genera PR mediante la firma del contrato. Clarificó que la energía producida actualmente por la AEE representa el 69% de la generación”.

“De acuerdo con el testimonio del licenciado Gil Enseñat, es claro que el control de más del 50% de la generación está bajo el control de Genera PR, lo que es contrario a la Ley 17-2019. Por lo anterior, debe concluirse que el contrato es nulo ab initio, por ser contrario a la ley”, plantea la comisión.

Reacciona el gobernador

Pierluisi minimizó las conclusiones del cuarto informe parcial radicado al amparo de la Resolución de la Cámara 243, al tiempo que argumentó que los representantes hicieron una interpretación “errónea” de la política pública energética desarrollada bajo la administración de Ricardo Rosselló.

“Es desafortunado que no entendieron la ley. La interpretaron erróneamente: esa limitación de 50%, a quien único aplica es a entidades privadas que están generando energía para venderla por conducto de la red. Eso no les aplica a las facilidades del Estado, a las facilidades de la AEE”, planteó el gobernador abordado por este diario en una actividad en Yauco.

PUBLICIDAD

Recordó que el estatuto permite que se transfiera la operación de las plantas de generación a una sola entidad privada, si la AEE sigue poseyendo la titularidad. “Aquí, lo que se está haciendo es cumplir con la ley (17 de 2019)”, alegó.

“Básicamente, quisimos sí eliminar el monopolio de la AEE. La decisión colectiva en aquel entonces era dejar a un lado la gestión de la AEE y pasarla a una APP (alianza público-privada). La limitación de 50% no les aplica a las plantas generatrices de la AEE”, insistió.

Por su parte, Fontanés enfatizó que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió el certificado de cumplimiento correspondiente “acreditando que el contrato de alianza cumple con la política pública energética, según establecida en la Ley 17″. Además, precisó que dicho acuerdo fue aprobado por las debidas entidades, incluida la Junta de Directores de la AAPP, la Junta de Gobierno de la AEE y la Junta de Supervisión Fiscal.

En tanto, Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, reiteró ayer su rechazo al contrato con Genera PR, por entender que “no hacía falta”, pues arguyó –entre otras cosas– que existen $800 millones en fondos federales para invertir en proyectos capitales de la corporación pública.

Referido a Justicia

El informe también recomienda referir al ingeniero José Ortiz Vázquez, ex director ejecutivo y expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), por su “posible conflicto de intereses y divulgación de información privilegiada de la AEE” a Genera PR y su empresa matriz, New Fortress Energy, “durante el proceso de adjudicación y negociación del contrato de alianza público-privada”.

PUBLICIDAD

“El señor (Brannen) McElmurray (presidente de Genera PR), bajo juramento, testificó en vista pública del 9 de febrero de 2023 ante la Comisión que, durante el proceso de adjudicación y negociación del contrato, se reunió con el ingeniero José Ortiz Vázquez en varias ocasiones”, señala el informe cameral.

La propia compañía indicó a la Comisión que Ortiz Vázquez ofreció asesoramiento sobre temas relacionados con “su experiencia como administrador de la AEE, estrategias efectivas para reclutar y adiestrar los empleados, cómo generar ahorros, tanto en operaciones como en combustible, la forma más efectiva de utilizar los fondos federales”, entre otros.

En reacción, Ortiz Vázquez mencionó a El Nuevo Día que no le preocupa “para nada” ser referido a Justicia y otras agencias, y rechazó las alegaciones de conflicto de interés. “Hace más de dos años, salí del gobierno. Yo puedo asesorar a quien quiera, cobrando o sin cobrar, no tengo restricción alguna, básicamente. Yo he cumplido con la Ley de Ética (Gubernamental) desde que salí del gobierno, y así está en todos los récords e informes”.

Sobre el planteamiento en relación con la nulidad del contrato, el ingeniero mencionó: “Me parece que es que simplemente no entendieron la ley”.

El representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión, detalló que el informe fue avalado con el voto de 11 de sus miembros. Añadió que tres representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se abstuvieron “porque no están de acuerdo con el referido que se va a hacer de José Ortiz al Departamento de Justicia”.

PUBLICIDAD

“La Asamblea Legislativa no puede declarar ningún contrato nulo, la Asamblea Legislativa concluye que el contrato es nulo por la investigación que está llevando a cabo, y entonces, procede que las agencias correspondientes evalúen todos los pormenores del contrato”, reconoció Torres Cruz.

Ayer, Genera PR rechazó comentar sobre los planteamientos del informe. Iván Báez, portavoz de la compañía, se refirió a sus expresiones iniciales de anteanoche: “Agradeceremos la oportunidad de participar en el proceso de supervisión del Comité y seguiremos cooperando con la transparencia que caracteriza a nuestra empresa”.

El gobierno oficializó, el 25 de enero, el contrato con Genera PR, que recibirá un pago fijo anual de $22.5 millones durante sus primeros cinco años de operación. Luego, el pago se reducirá de acuerdo con el retiro y decomiso de las plantas, hasta un mínimo de $5 millones anuales.

La periodista Laura M. Quintero colaboró con esta historia.