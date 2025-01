🔴Revive el minuto a minuto: Jenniffer González hace su quinta ronda de nombramientos

En esta ocasión, supo El Nuevo Día , serían cuatro designaciones. Tan reciente como ayer, miércoles, la gobernadora nombró al ingeniero Josué Colón como director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y para ser el zar de la energía, cargo que aún no se ha creado.

En las conferencias de prensa en las que ha hecho los anuncios, González no ha permitido que los nominados contesten preguntas. Además, ha rechazado que -con algunos de sus nombramientos- esté politizando el gobierno, ya que previo a sus designaciones, han ocupado puestos políticos.

“Yo no soy la candidata del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño). Ustedes no pretendían que yo nombrara a Rubén Berríos, director del As