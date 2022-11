La Autoridad Carreteras y Transportación (ACT) así como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no contemplan, en sus respectivos planes de ajuste a la deuda, la concesión de bonificaciones especiales para sus empleados, pero pudiesen ofrecerlos si cuentan con los recursos para ellos, indicó este martes el gobernador Pedro Pierluisi.

“No. El plan de reestructuración de Carreteras no dispone eso en particular. Lo que pasa es que ahora la Autoridad está sujeta a un plan fiscal, para empezar y, dentro de sus recursos, puede otorgar bonificaciones, o sea, ya la Autoridad saneó sus finanzas. Está en una condición fiscal mucho mejor que la que tenía antes. (En la AAA) es lo mismo”, dijo a preguntas de este medio.

“La AAA tuvo alzas a los empleados recientemente. Y las bonificaciones, siempre y cuando tengan los recursos porque no queremos caer en deuda e insolvencia, pues se pueden dar”, agregó.

La ACT y la AAA, como parte de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, culminaron la negociación de sus respectivas deudas y se ajustaron a un plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Aún resta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) haga lo mismo, lo que es actualmente objeto de discusión en el tribunal federal bajo el Título III de Promesa.

Cuestionado si para la AEE se contemplaría una bonificación especial para sus empleados, el primera mandatario dijo que están más centrados en que se honren las pensiones de los retirados de la corporación pública.

“En el caso de Energía Eléctrica, lo que estamos velando Omar Marrero (director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y yo particularmente son las pensiones. Queremos que se honren las pensiones de todos los jubilados de AEE como parte de cualquier proceso de reestructuración”, apuntó.

“También estamos velando porque la reducción de la deuda sea bien sustancial y que no conlleve un cargo excesivo o innecesario en la factura de la luz”, abundó.

Las expresiones del gobernador surgen en momentos en que el gobierno y la JSF anunciaron una bonificación especial para 98,270 empleados de distintas dependencias del gobierno que recibirán un cheque de $2,954. Mientras, otros 9,452 empleados de la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU) recibirán $11,360, debido a que apoyaron el Plan de Ajuste del gobierno central. La bonificación se les entregará el próximo 1 de diciembre.

A preguntas de la prensa, el gobernador defendió el bono especial para los empleados públicos.

“El plan de ajuste beneficio a todo el Puerto Rico. Ahora tienen un gobierno que está en una situación fiscal excelente. Ya no tenemos recortes. Ya no tenemos las pesadillas del pasado. Pero los funcionarios públicos sí merecían esa bonificación porque por muchos años no se les aumentó la paga. Tampoco se reclutó personal y tenían exceso de trabajo y mal pagos, así que vino bien esa bonificación”, sostuvo Pierluisi.