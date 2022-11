Cidra – A raíz de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, los empleados públicos estuvieron por años sin recibir un alza salarial y viendo mermados sus beneficios laborales razón que explica por qué se acordó, como parte del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) y en caso de que se rebasaran los recaudos, que se les otorgaría un bono, precisó el gobernador.

Añadió que ese PDA no se puede enmendar para cambiar a los beneficiarios del bono anunciado por el gobierno esta semana. Ese bono lo deben recibir los servidores públicos el próximo 1 de diciembre como lo estipuló la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno.

“El PDA es final y firme. Eso ya básicamente el tribunal federal emitió una sentencia firmándolo. Eso es ya, como acabo de decir, final y firme”, explicó el primer ejecutivo.

Sus expresiones se producen en medio de las críticas y el debate público que ha levantado el anuncio del pago del bono. Particularmente en las redes sociales, la gente ha cuestionado porque no se determinó -como parte de las negociaciones del PDA- que ese bono fuese para todos los contribuyentes de Puerto Rico.

“¿Por qué a los servidores públicos? Pues porque por muchísimos años, particularmente como resultado de la crisis fiscal, no recibieron aumentos salariales, no hubo reclutamiento en el gobierno, al revés, estaban congeladas las plazas o sea, que tenían más taller que antes y no se les estaba pagando más”, dijo Pierluisi.

“O sea, que sufrieron las consecuencias de esos recortes que la propia Junta había impuesto. Así que como una medida justa hacia los servidores públicos es que vamos a estar llevando a cabo esos pagos”, agregó.

De paso, recalcó que el PDA “fue bueno para todo Puerto Rico”.

“Se redujo la deuda del gobierno de Puerto Rico por 80%. Todo el pueblo se beneficia de eso porque ahora el gobierno está en una situación fiscal más sana, no tenemos que estar con los recortes del pasado. Se está cumpliendo con el pago de la deuda. Se está restableciendo el crédito del gobierno de Puerto Rico. Eso beneficia no solo a los empleados públicos. Eso beneficia a todo el pueblo de Puerto Rico”, señaló.

Para conceder el bono a los empleados públicos, el gobernador sometió esta semana una resolución presupuestaria que pretende inyectarle $475 millones al presupuesto vigente. La medida aún no ha terminado el correspondiente trámite legislativo. Aunque Pierluisi había dicho que antes de finalizar esta semana divulgaría cuánto en bono recibirían los empleados públicos, aclaró hoy que será “en cuestión de días”.

“Se están afinando los cálculos”, sostuvo el primer mandatario.

El bono, que será independiente al bono de Navidad, se considera como parte del ingreso ordinario de los servidores públicos y estará sujeto a las retenciones federales y estatales correspondientes, se informó.

Los miembros de la unión de Servidores Públicos Unidos, que apoyó la confirmación del PDA, recibirán un bono mayor que el resto de los servidores públicos, según se ha informado.

El gobernador ha dicho que no recibirán este bono los empleados de las corporaciones públicas que cuentan con su propio plan fiscal, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.