Nino Correa fue designado hoy, jueves, como el nuevo comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Al no tener a nadie a cargo del negociado y en momentos en que nos acercamos al pico de la temporada de huracanes, es importante que los planes de trabajo tengan continuidad y se garantice una respuesta eficiente para el beneficio del pueblo puertorriqueño. Entendemos que Nino Correa cuenta con la experiencia necesaria para asumir las riendas del NMEAD y liderar el excelente equipo de trabajo que lo compone”, detalló Pedro Janer, secretario del Departamento de Seguridad Pública.

El secretario explicó en un comunicado de prensa que la designación será vigente hasta que la gobernadora Wanda Vázquez Garced determine quién será la persona que asuma el cargo en propiedad.

El pasado martes, José R. Burgos renunció como comisionado del NMEAD y, según fuentes de El Nuevo Día, lo hizo porque es uno de los funcionarios que el Departamento de Justicia refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI)

La gobernadora alegó que la renuncia fue por razones estrictamente personales. No obstante, Burgos en su carta de dimisión afirmó que el “ambiente político” le impedía realizar sus labores de la forma en que se había comprometido a hacerlas.

“Aunque no se me ha solicitado la renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera que me había comprometido y propuesto. Cuando acepté este cargo llegué con el deseo de reorganizar, restructurar y devolverle la confianza al Negociado de parte del pueblo de Puerto Rico”, indicó en la carta de renuncia.

Por su parte, Correa expresó que “estoy agradecido por esta oportunidad y reitero mi compromiso para velar por la seguridad de la ciudadanía en momentos en los que manejamos varias emergencias simultáneamente. Me siento honrado de, una vez más, poner mi experiencia a la disposición del pueblo puertorriqueño”.

Correa cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del manejo de emergencias. Fue el coordinador de Búsqueda y Rescate por 18 años y desde enero de este año ocupó la posición de director de Operaciones en el Negociado.

Janer anunció, además, que el subcomisionado Marcelo Rolón renunció a su cargo.