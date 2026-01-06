Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Niños y niñas de Canóvanas reciben regalos de manos de la gobernadora y jefes de agencia

La celebración por el Día de Reyes se extendió, en esta ocasión, a otros pueblos de la isla

6 de enero de 2026 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los menores que acudieron a la plaza pública de Canóvanas también pudieron compartir con los Tres Reyes Magos. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Canóvanas - La gobernadora Jenniffer González encabezó este martes la entrega de regalos por el Día de Reyes, que este año se celebró por casi una semana en diversos municipios, como Patillas, Ceiba, Canóvanas, San Germán, Culebra, Utuado, Vieques y San Juan.

Acompañada por jefes de agencia y la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, la primera ejecutiva participó en el evento efectuado en la plaza pública de este municipio. Allí, expresó su deseo de que el pueblo boricua emule la “humildad” que pregonaron los Reyes Magos durante su travesía desde Medio Oriente hasta Belén, donde nació el niño Jesús.

Yo creo que esta es una de las tradiciones que nuestro pueblo atesora por lo que significa la esperanza de seguir esa estrella hasta el nacimiento de Jesús. Y de la misma manera que la humildad acogió a los tres Reyes Magos, yo espero que el pueblo de Puerto Rico y todos los funcionarios gocemos de esa misma humildad al momento de celebrar a nuestro pueblo”, afirmó la mandataria, quien insistió en que la entrega de regalos se diera no solo en la zona metropolitana, sino en varios pueblos de la isla.

Tras participar en la llamada “Cuna de los Indios”, la gobernadora se trasladaría al Coca Cola Music Hall, en San Juan, para replicar la iniciativa.

La actividad con la participación de jefes de agencia.
La actividad con la participación de jefes de agencia. (alexis.cedeno)

Explicó que estos eventos fueron subsidiados entre la empresa privada y las agencias del gobierno. La actividad realizada en Canóvanas fue auspiciada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Corporación para el Fondo del Seguro de Estado (CFSE), dijo, por ejemplo.

“El (sector) privado auspicia muchos de los juguetes que se están entregando”, resaltó.

Sin embargo, al cierre de esta edición, no se proveyó la cantidad total de dinero que invirtió el gobierno.

En el evento, se observaron menores de todas las edades quienes disfrutaron de presentaciones artísticas, comida y refrigerios gratis.

Jenniffer GonzálezCanóvanasRegalosRegalos de Navidad
Gloria Ruiz Kuilan
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
