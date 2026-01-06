Niños y niñas de Canóvanas reciben regalos de manos de la gobernadora y jefes de agencia

Canóvanas - La gobernadora Jenniffer González encabezó este martes la entrega de regalos por el Día de Reyes, que este año se celebró por casi una semana en diversos municipios, como Patillas, Ceiba, Canóvanas, San Germán, Culebra, Utuado, Vieques y San Juan.

Acompañada por jefes de agencia y la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, la primera ejecutiva participó en el evento efectuado en la plaza pública de este municipio. Allí, expresó su deseo de que el pueblo boricua emule la “humildad” que pregonaron los Reyes Magos durante su travesía desde Medio Oriente hasta Belén, donde nació el niño Jesús.

“Yo creo que esta es una de las tradiciones que nuestro pueblo atesora por lo que significa la esperanza de seguir esa estrella hasta el nacimiento de Jesús. Y de la misma manera que la humildad acogió a los tres Reyes Magos, yo espero que el pueblo de Puerto Rico y todos los funcionarios gocemos de esa misma humildad al momento de celebrar a nuestro pueblo”, afirmó la mandataria, quien insistió en que la entrega de regalos se diera no solo en la zona metropolitana, sino en varios pueblos de la isla.

Tras participar en la llamada “Cuna de los Indios”, la gobernadora se trasladaría al Coca Cola Music Hall, en San Juan, para replicar la iniciativa.

La actividad con la participación de jefes de agencia. (alexis.cedeno)

Explicó que estos eventos fueron subsidiados entre la empresa privada y las agencias del gobierno. La actividad realizada en Canóvanas fue auspiciada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Corporación para el Fondo del Seguro de Estado (CFSE), dijo, por ejemplo.

“El (sector) privado auspicia muchos de los juguetes que se están entregando”, resaltó.

Sin embargo, al cierre de esta edición, no se proveyó la cantidad total de dinero que invirtió el gobierno.