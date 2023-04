La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge “Georgie” Navarro Suárez luego que una investigación no encontró que “transgredió a sabiendas una orden de protección exparte” emitida a favor de una mujer con quien sostuvo una breve relación sentimental.

El juez Juan León González, del Tribunal de San Juan, emitió, el 22 de enero del año en curso, una orden de protección ex parte contra Navarro Suárez luego que la mujer, cuyo nombre no será publicado por El Nuevo Día, indicó que, tras culminar la relación en mayo de 2021, Navarro Suárez se aparecía en los mismos lugares que ella frecuentaba y que recibió un mensaje por Instagram de un supuesto primo del representante. La peticionaria indicó sentirse intimidada con la conducta de Navarro Suárez y que temía por su seguridad y por la vida de sus hijos.

El Tribunal de San Juan también había expedido, anteriormente, órdenes de protección a favor de Navarro Suárez.

La peticionaria, además, radicó una querella ante el Departamento de Justicia luego que Navarro Suárez, supuestamente, emitió unas declaraciones durante la vista en la que se emitió la orden de protección.

La Opfei indicó, mediante declaraciones escritas, que la perjudicada indicó que, tras ver el reportaje en el que Navarro Suárez emitió las declaraciones, las percibió como una manera de intimidación. No obstante, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia determinó, tras llevar a cabo una pesquisa, que al momento del representante realizar sus expresiones, la orden de protección ex parte no había sido diligenciada.

“No había sido diligenciada ni en la persona del representante (Navarro Suárez) ni en la de su abogado (Jerome Garffer). Por tanto, no surgen elementos que sugieran que el representante transgredió ‘a sabiendas’ una orden cuyo contenido aparenta no haber conocido. El concepto ‘a sabiendas’, según definido en el Artículo 14 (a) del Código Penal ‘implica conocimiento personal’”, explicó la Opfei en el escrito.