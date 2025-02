“Si la gobernadora quiere hacer un cambio, me imagino que me consultará y tendré que aportar. Por ahora, pienso que ha sido muy saludable y estoy muy feliz de que no me incluya en las conversaciones que tienen que ver con cambios”, dijo el abogado y contable, quien, antes de asumir la dirección del COR3, fungió como consultor de entidades públicas y privadas en el sector de la construcción.