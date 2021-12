El exalcalde de Naguabo Noé Marcano afirmó hoy, miércoles, que seguirá trabajando en su cargo como director de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA), pues desconoce y le toma por sorpresa la existencia de una supuesta investigación federal en su contra.

Dos fuentes de El Nuevo Día han asegurado que Marcano ha sido mencionado ante el gran jurado federal como uno de los alcaldes que supuestamente otorgó contratos ilegales a Waste Collection, una empresa formada por Oscar Santamaría en 2012.

“A través de los medios de comunicación ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo como uno de los municipios en alegada investigación por fuentes anónimas o no oficiales... Quiero dejar establecido que, hasta el momento, no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la Corporación”, mencionó en declaraciones escritas enviadas a través de la oficial de prensa de la ACAA.

Marcano agregó que, de surgir información de “fuentes oficiales”, hará declaraciones adicionales.

En la mañana, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, exhortó a renunciar a aquellos alcaldes o funcionarios de gabinete que sepan son objeto de investigación. Indicó que, aunque le exista la presunción de inocencia, a nivel político “lo correcto” es renunciar.