Municipio de Cataño: el Cano que pudo ser

El exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, es la triste pero común historia de lo que pudo haber sido y no fue. Comenzó como alcalde en el 2017, luego de ganar las elecciones en su segundo intento. En ese momento no era conocido más allá de las fronteras de su municipio y no había indicios del rápido ascenso que alcanzaría en el pentagrama político de nuestra Isla. El Cano, con su excelente proyección y dinámica de trabajo, subió como la espuma. Sin duda era un hombre carismático, siempre cuidando su imagen, con un entusiasmo contagioso y ambiciosos planes para el pueblo más pequeño de Puerto Rico. El alcalde hablaba de convertir a Cataño en la meca del turismo, de desarrollo económico, de ornato y seguridad, de “prudencia en el gasto” y de nuevas iniciativas, destilando ilusiones y llenando a los catañeses de esperanza. Poco a poco, el Cano Delgado fue conquistando a Puerto Rico.