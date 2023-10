El alcalde de San Lorenzo, Jaime Alveiro, cuestionó el domingo la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de denegar al municipio una petición presupuestaria de $300,000 para iniciar la planificación de la construcción de una sala de emergencia en el ayuntamiento y sostuvo que, con la acción, el ente fiscal le da la espalda a 37,000 sanlorenceños.

“Nos han dado un portazo en la cara. Nos han cerrado las posibilidades de tener una sala de emergencias, de tener una facilidad para estabilizar a las personas que llegan con una situación de salud”, expresó el ejecutivo municipal en entrevista con El Nuevo Día.

San Lorenzo es uno de los dos pueblos –junto con Hatillo– que no cuenta con centro de diagnóstico y tratamiento ni con un hospital dentro de sus límites territoriales, reportó este medio en julio pasado. Para los sanlorenceños, visitar un hospital en Caguas durante una emergencia representa un trayecto de cerca de 20 minutos, mientras que el viaje a Humacao toma una media hora.

En una carta, con fecha del 12 de octubre, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, denegó la partida de fondos -bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)- porque, supuestamente, el Departamento de Salud y el municipio de San Lorenzo no cuentan con un plan a largo plazo en torno a las fuentes de financiamiento que se utilizarían para otras fases del proyecto y la administración de la sala de emergencias una vez construida.

Alveiro rechazó que el municipio carezca de un plan a largo plazo para la administración de la sala de emergencias y dijo que a la JSF se le olvidó que el municipio “no es un negocio”, sino “una institución para dar servicio a los más necesitados”.

“Sí tenemos un business plan y se le presentó. Lo que pasa es que no es el business plan que ellos quieren, donde se generan ganancias o, por lo menos, que no haya pérdidas. Pues, no conocen los municipios ni la industria de las salas de emergencias”, expuso.

Abordado sobre cómo, financieramente, se garantizaría la operación de la sala de emergencias a largo plazo, Alveiro indicó que se subvencionaría con los ingresos propios que genere la instalación, así como con futuras asignaciones legislativas o del Fondo General del municipio.

“Es imposible presentar un plan de negocio que corra sin pérdidas porque las salas de emergencias son un negocio perdidoso. Las salas de emergencias son operaciones que tienen que ser subvencionadas y la Junta de Control Fiscal no entiende eso”, apuntó.

“Si no aceptan esta asignación de $300 mil para para comenzar el proceso de diseño y permisología… es que son unos bárbaros. No tengo otra manera de describirlo, porque son 37 mil habitantes que no tienen a dónde ir si tenemos una emergencia”, alertó Alveiro.

Luego de que trascendiera la noticia, el presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Lorenzo, John Dávila, hizo un llamado a la JSF para la aprobación de los fondos solicitados.

“Esto es cuestión de vida o muerte. Nos unimos al pedido de toda la ciudadanía de nuestro pueblo, gobierno municipal, legislatura y organizaciones comunitarias para exigir el mismo tratado que tienen los demás pueblos hermanos”, declaró el también legislador municipal.

El alcalde anticipó que este lunes sostendrá una reunión virtual con el gobernador Pedro Pierluisi y personal de Salud para discutir lo ocurrido y auscultar cuáles serían otras opciones viables para dar inicio al diseño y construcción de la sala de emergencia.

“Tras conocer lo ocurrido, las palabras del gobernador fueron que su compromiso para que San Lorenzo tenga una sala de emergencias continúa intacto”, aseguró el ejecutivo municipal.