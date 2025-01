Nuevo gobierno: 10 eventos y curiosidades que rodearon la ceremonia de la toma de posesión en Puerto Rico

Read this article in English.

Aquí presentamos 10 eventos y curiosidades:

El ahora exgobernador Pierluisi optó por no seguir la tradición de buscar a González en su residencia para llevar a la ceremonia de toma de posesión, como han hecho otros gobernadores en el pasado, al argumentar que el programa confeccionado por la administración de González no contempló dicha acción.

Posteriormente, la exponente urbana Audri Nix reveló que fue ella quien lanzó los insultos. Sin embargo, dijo que no amenazó a la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que, presuntamente, solo dijo: “muerte al PNP, muerte Jenniffer” y no “muerte a Jenniffer” o “vayan a matar a Jenniffer”.

El senador por acumulación electo Eliezer Molina Pérez denunció en la mañana del jueves que no se le permitió el acceso al Capitolio donde los demás miembros de la Asamblea Legislativa juraron hoy a sus cargos. El activista confrontó el bloqueo de oficiales del Senado y policías que no permitieron su entrada a la Casa de las Leyes. Posteriormente, el Senado y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) informaron que, presuntamente, no había entregado toda la documentación requerida a la CEE y, por ende, no se había emitido la certificación oficial de su elección..