Permisos y carreteras: conoce las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Jenniffer González

Al momento de esta publicación, el portal del Departamento de Estado no reflejaba la promulgación de alguna orden ejecutiva asociada al sistema eléctrico, ni la creación del puesto del “zar” de energía, como la mandataria adelantó el miércoles.

González, quien ha señalado la reforma del sistema de permisos como una de sus prioridades iniciales, aún no ha designado los funcionarios que ocuparán estos últimos tres puestos.

Para el expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelatti , sin embargo, apostar a la transferencia de personal a la OGPe es una estrategia que no ha probado ser la solución.

“Eso lo hizo (los gobiernos de Pedro) Pierluisi, Wanda (Vázquez), Ricardo Rosselló y Alejandro García Padilla, bajo quien fui presidente de la Junta (de Planificación), y no funcionó. Es la pretensión de que, al tener al empleado del ICP (Instituto de Cultura Puertorriqueña) en OGPe, voy a poder decirle a esa persona ‘autorízame el proyecto sin tener que hacer estudio arqueológico’. Eso no funciona así, el empleado, cuando lo delegas allí (en OGPe), sigue siendo empleado del ICP y está sujeto al cumplimiento”, matizó el planificador.

En última instancia, señaló el también consultor, la agilidad de los permisos depende directamente del nivel de personal y recursos disponibles en las agencias pertinentes , así como de los requisitos federales, que no pueden ser obviados mediante directrices estatales.

“Es muy peligroso porque, en la transición (gubernamental), lo que nos dimos cuenta es que las oficinas de permisos no tienen personal, hay un problema de capacitación y un problema estructural de que el Reglamento Conjunto no sirve. Al eximir de un permiso local, pues sí, vas a tenerlo con las consecuencias que eso pueda tener. En los programas federales, el problema estriba en que son las agencias federales que quieren que se cumpla con todos los requisitos ambientales, de cumplimiento con SHIPO (Oficina Estatal de Conservación Histórica), del ICP, y que no tomes una acción sin que lo hayas evaluado”, abundó García Pelatti.