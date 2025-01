“Van a tener un gobierno que los escuche”: Jenniffer González promete gobernar para todos los puertorriqueños

“Hoy vengo a decirle al pueblo, que tienen aquí una mujer decidida a hacer las cosas que tengamos que hacer para atender las necesidades de nuestra gente humilde en los campos, en los pueblos, en las zonas rurales, en nuestros residenciales, a nuestra clase media trabajadora. Van a tener un gobierno que les escuche, que les atienda y que les resuelva. Mi visión de un gobierno no es de construcción de grandes obras, pero sí de infraestructura que funcione ”, indicó González Colón, en su primer discurso como gobernadora, haciendo alusión al deteriorado sistema eléctrico, que dejó al país a oscuras en plena Nochevieja.

“¿Saben qué? Yo no voy a gobernar solamente para los que votaron por mí. Yo voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, y voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños porque el pueblo me encomendó esa función y ese trabajo. Lo haré con firmeza. Lo haré con sensibilidad. Pero, ¿saben qué? En Puerto Rico, va a haber orden. No va a haber anarquía. Va a haber respeto. Va a haber oído. Va a haber trabajo en conjunto. Y todo el que se quiera sentar a trabajar va a tener las puertas abiertas pa’ echar a Puerto Rico para adelante. El pueblo se cansó de las divisiones. La campaña primarista ya pasó”, sentenció.