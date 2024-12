“Todavía no es final”: Comité para los Actos de la Toma de Posesión aún no tiene detalles del costo de la actividad

Sobre el hecho de que el protocolo no contemple que Pierluisi pase a buscar a su sucesora a su casa previo a la ceremonia de juramentación, Domenech afirmó que fue una decisión del mandatario saliente, quien la semana pasada argumentó que eso no estaba contemplado en la agenda que había delineado el equipo de González.

El jueves pasado, Pierluisi dijo que, aunque acudirá a la jura en las escalinatas del lado norte del Capitolio, no cumplirá con la tradición de buscar a su sucesora a su casa. “El programa que hay no se presta para eso, porque creo que hay primero una misa y, después, hay otra juramentación”, sostuvo, entonces, el gobernador.

La iglesia tiene cabida para 1,500 personas y, paralelo a la ceremonia, a las 8:30 a.m., juramentan los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes. A las 9:00 a.m., harán lo propio los senadores electos. Posteriormente, a las 9:30 a.m., en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio será la jura del nuevo gabinete, que aún no ha sido designado.