“Creo que han asumido una actitud arrogante hacia cuestionamientos legítimos de decisiones que han tomado. Por ejemplo, nosotros preguntamos y pedimos que se nos incluyera en el ‘task force’ de salud y la respuesta fue que no tenían tiempo para esas estupideces y que no estaban con cartitas. En otras ocasiones, he visto que la prensa hace cuestionamientos sobre los nombramientos y les responde sarcásticamente con, “¿A quién querías que nombrara, a Juan Dalmau?” Y, para mí, esa actitud del nuevo gobierno le ha costado respaldo en la opinión pública y simpatías del pueblo”, agregó.